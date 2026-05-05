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ESC2026_Montenegro_Tamara Zivkovic
© Sarah Louise Bennett / EBU

Nova zora

Montenegro: Tamara Živković

Von
05.05.26, 20:53
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Montenegro wird beim ESC 2026 in Wien von Tamara Živković mit "Nova zora" vertreten.  

Die 26-jährige Sängerin begann ihre musikalische Karriere bereits im Kindesalter. Mit 16 war sie bei der Castingshow Pinkove Zvezdic dabei. 2024 war sie beim ESC-Vorentscheid nur  als Reserveteilnehmerin geplant und holte dann mit „Poguban let“ den 9 Platz. Jetzt gewann sie mit dem von Dubstep inspirierten Dance-Pop-Hit „Nova zora“ (Neuer Morgen) und sündiger S&M-Show beim „Montesong“ die Jury-Wertung. Auch weil sie damit lyrisch ein starkes Statement der Frauen-Power setzt.  

Facts

  • 1. Semifinale, Di., 12. Mai
  • Startnummer 8: Montenegro 
  • Tamara Živković, "Nova zora"

Montenegro beim Song Contest:

  • ESC-Teilnahmen: 13
  • Größter ESC-Erfolg: 13. Platz (2015)
  • Höchste Punktzahl: 63 (2014, Semifinale)
  • Niedrigste Punktzahl: 12 (2025, Semifinale)
  • Ergebnis 2025: Nicht im Finale
  • Wettquote: 501 weniger als 1% Siegeschance, Platz 34 

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.

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