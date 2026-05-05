Montenegro wird beim ESC 2026 in Wien von Tamara Živković mit "Nova zora" vertreten.
Die 26-jährige Sängerin begann ihre musikalische Karriere bereits im Kindesalter. Mit 16 war sie bei der Castingshow Pinkove Zvezdic dabei. 2024 war sie beim ESC-Vorentscheid nur als Reserveteilnehmerin geplant und holte dann mit „Poguban let“ den 9 Platz. Jetzt gewann sie mit dem von Dubstep inspirierten Dance-Pop-Hit „Nova zora“ (Neuer Morgen) und sündiger S&M-Show beim „Montesong“ die Jury-Wertung. Auch weil sie damit lyrisch ein starkes Statement der Frauen-Power setzt.
Facts
- 1. Semifinale, Di., 12. Mai
- Startnummer 8: Montenegro
- Tamara Živković, "Nova zora"
Montenegro beim Song Contest:
- ESC-Teilnahmen: 13
- Größter ESC-Erfolg: 13. Platz (2015)
- Höchste Punktzahl: 63 (2014, Semifinale)
- Niedrigste Punktzahl: 12 (2025, Semifinale)
- Ergebnis 2025: Nicht im Finale
- Wettquote: 501 weniger als 1% Siegeschance, Platz 34
Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.