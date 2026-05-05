Frankreich wird beim ESC 2026 in Wien von Monroe mit "Regarde !" vertreten.

Die gebürtige US-Amerikanerin Monroe Vata Rigby (17) sang bereits als Kind im Kirchenchor und gewann 2025 mit der Arie „Der Hölle Rache“ aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ die elfte Staffel der französischen Musikshow „Prodiges“. Das brachte der Sopranistin einen wohldotierten Plattenvertrag. Am Debüt-Album „Les Prodiges“ covert sie auch „Nessun Dorma“, Edith Piaf (“L’hymne à l’amour“) und „Over the Rainbow“ aus dem Musicalfilm „Der Zauberer von O“z. Mit dem Bombast-Chanson „Regarde!“, das als emotionale Liebesbotschaft angelegt ist, verbindet sie Oper, Musical und modernen Pop und zielt auf großen Gefühle. Frankreich könnte damit zum 6. Mal den Song Contest gewinnen.

Facts

Fixstarter im Finale

Frankreich

Monroe, "Regarde !"

Frankreich beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 68

Größte ESC-Erfolge: 1. Platz (1958, 1960, 1962, 1969, 1977)

Höchste Punktzahl: 499 (2021)

Niedrigste Punktzahl: 1 (1966)

Ergebnis 2025: 7. Platz (230 Punkte)

Wettquoten: 7, 10 % Siegeschance, Platz 4

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.