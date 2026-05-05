Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
ESC2026_Deutschland_Sarah Engels
© Daniel Priess

Fire

Deutschland: Sarah Engels

Von
05.05.26, 20:30
Teilen

Deutschland wird beim ESC 2026 in Wien von Sarah Engels mit "Fire" vertreten.  

Sarah Engels (33), gilt seit ihrem DSDS-Debüt (2009) als eine der schillerndste TV-Persönlichkeiten Deutschlands: Reality-Shows wie „Das große Promibacken“, Jury-Tätigkeit bei DSDS und der 2. Platz bei „Lets Dance“ inklusive. Dazu eine erfolgreiche Musik-Karriere, auch mit Ex-Ehemann Pietro Lombardi („I Miss You“) und Chart-Hits wie „Call My Name“. Beim Deutschen TV-Entscheid setzte sie sich mit dem flotten Dance-Pop-Song „Fire“, der auch den Mut zur Selbstfindung vertont, gegen 8 weitere Kandidaten durch: 38,30 Prozent der Zuschauerstimmen im Finale.  

Facts

  • Fixstarter im Finale 
  • Deutschland
  • Sarah Engels, "Fire"

Deutschland beim Song Contest:

  • ESC-Teilnahmen: 68
  • Größte ESC-Erfolge: 1. Platz (1982, 2010)
  • Höchste Punktzahl: 340 (2018)
  • Niedrigste Punktzahl: 0 (1964, 1965, 2015)
  • Ergebnis 2025: 15. Platz (151 Punkte)
  • Wettquoten: 201, Siegeschance weniger als 1%, Platz 21   

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen