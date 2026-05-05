Deutschland wird beim ESC 2026 in Wien von Sarah Engels mit "Fire" vertreten.

Sarah Engels (33), gilt seit ihrem DSDS-Debüt (2009) als eine der schillerndste TV-Persönlichkeiten Deutschlands: Reality-Shows wie „Das große Promibacken“, Jury-Tätigkeit bei DSDS und der 2. Platz bei „Lets Dance“ inklusive. Dazu eine erfolgreiche Musik-Karriere, auch mit Ex-Ehemann Pietro Lombardi („I Miss You“) und Chart-Hits wie „Call My Name“. Beim Deutschen TV-Entscheid setzte sie sich mit dem flotten Dance-Pop-Song „Fire“, der auch den Mut zur Selbstfindung vertont, gegen 8 weitere Kandidaten durch: 38,30 Prozent der Zuschauerstimmen im Finale.

Facts

Fixstarter im Finale

Deutschland

Sarah Engels, "Fire"

Deutschland beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 68

Größte ESC-Erfolge: 1. Platz (1982, 2010)

Höchste Punktzahl: 340 (2018)

Niedrigste Punktzahl: 0 (1964, 1965, 2015)

Ergebnis 2025: 15. Platz (151 Punkte)

Wettquoten: 201, Siegeschance weniger als 1%, Platz 21

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.