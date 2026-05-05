Österreich wird beim ESC 2026 in Wien von Cosmo mit "Tanzschein" vertreten.

Der 19-jährige Benjamin Gedeon, der in Budapest geboren wurde und in Halbturn, Burgenland lebt, besuchte schon mit vier Jahren die musikalische Früherziehung in der Zentralmusikschule Neusiedl am See und schreibt seit dem 13. Lebensalter Songs. 2020 trat er erstmals bei „The Voice Kids“ auf, 2022 kam er ebendort ins Finale. Das brachte ihm Auftritte im Vorprogramm von Coach Alvaro Soler, und den Sieg beim Wettbewerb podium.jazz.pop.rock. Am 20. Februar 2026 setzte er sich unter dem neuen Künstlernamen Cosmó und dem Electro-Ohrwurm „Tanzschein“ bei der ORF-Casting-Show „Vienna Calling“ gegen 11 weitere Kandidaten durch: Platz 2 bei der Jury, Sieg beim Publikums-Voting. Auch damals ging er als letzter Starter ins Rennen. Ein gutes Omen für das Song-Contest-Heimspiel in Wien.

Facts

Fixstarter im Finale

Startnummer 25: Österreich

Cosmo, "Tanzschein"

Österreich beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 57

Größte ESC-Erfolge: 1. Platz (1966, 2014, 2025)

Höchste Punktzahl: 436 (2025)

Niedrigste Punktzahl: 0 (1962, 1988, 1991, 2015)

Ergebnis 2025: 1. Platz (436 Punkte)

Wettquoten: 401, weniger als 1 % Siegeschance, Platz 31

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.