Italien wird beim ESC 2026 in Wien von Sal Da Vinci mit "Per sempre sì" vertreten.

Salvatore Michael Sorrentino (57), der in New York geborene Sohn von Schauspieler Mario Da Vinci (Alfonso Sorrentino) stand schon im Alter von sechs Jahren auf der Bühne und war in den 70er und 80er Jahren auf mehren Alben seines Vaters zu hören. 1993 kam die Debüt-CD „Sal Da Vinci“, 1999 mischte er mit „Buffa del Giovedì Santo“ auch die Theaterbühnen auf und 2024 gab’s den TikTok-Hit „Rossetto e caffè“ Nachdem er schon 2009 beim San Remo Festival Dritter war, brachte ihm dort das musikalische Eheversprechen „Per sempre sì“ (Für immer ja) im Februar den Sieg und das ESC-Ticket. In Österreich kletterte er damit schon bis auf Platz 3 bei iTunes hoch.

Facts

Fixstarter im Finale

Italien

Sal Da Vinci, "Per sempre sì"

Italien beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 51

Größte ESC-Erfolge: 1. Platz (1964, 1990, 2021)

Höchste Punktzahl: 524 (2021)

Niedrigste Punktzahl: 0 (1966)

Ergebnis 2025: 5. Platz (256 Punkte)

Wettquoten: 29, 3 % Siegeschance, Platz 9

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.