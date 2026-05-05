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ESC2026_Großbritannien_Look Mom no Computer
© BBC

Eins, Zwei, Drei

Großbritannien: Look Mum No Computer

Von
05.05.26, 20:44
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Großbritannien wird beim ESC 2026 in Wien von Look Mum No Computer mit "Eins, Zwei, Drei" vertreten.  

Sam Battle (37), ein britischer Electronic Künstler, Songwriter und Webvideoproduzent, der mit seiner Band Zibra 2015 sogar beim Glastonbury Festival auftrat, macht sich seit 2016 einen Namen in der Electronic-Szene. Kult-Alben wie „Kosmo Comes for Christmas“ und selbst gebaute Synthesizer-Konstruktionen wie ein Star-Wars-Droiden-Orchester inklusive. Mit dem dadaistisch angehauchten Electronic-Hit „Eins, Zwei, Drei“, das auf einem modularen Synthesizer mit 127 BPM gespielt wird, vertont er die Anstrengung der modernen Arbeitswelt. Und das durchaus mit Ohrwurm-Qualität!  

Facts

  • Fixstarter im Finale 
  • Großbritannien 
  • Look Mum No Computer, "Eins, Zwei, Drei"

Großbritannien beim Song Contest:

  • ESC-Teilnahmen: 67
  • Größte ESC-Erfolge: 1. Platz (1967, 1969, 1976, 1981, 1997)
  • Höchste Punktzahl: 466 (2022)
  • Niedrigste Punktzahl: 0 (2003, 2021)
  • Ergebnis 2025: 19. Platz (88 Punkte)
  • Wettquoten: 126, 1 % Siegeschance, Platz 20   

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.

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