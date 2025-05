"Was für ein Erfolg!" VdB gratuliert mit Videobotschaft

"Was für ein Erfolg! Was für eine Stimme! Was für eine Show!"

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Sonntagvormittag mit einer kurzen Videobotschaft an den Song Contest Sieger JJ aka Johannes Pietsch unter die Gratulanten für den "fulminanten ersten Platz" gereiht. "Was für ein Erfolg! Was für eine Stimme! Was für eine Show!", zeigte er sich begeistert: "Ganz Österreich freut sich!" JJ hat in der Nacht auf Sonntag in Basel nach Udo Jürgens (1966) und Conchita Wurst (2014) für den dritten Sieg Österreichs beim größten Musikwettbewerb der Welt gesorgt.