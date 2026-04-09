Mario Adolf: So hoch war das Erbe der Schauspiel-Ikone

Mit 95 Jahren starb der Schauspieler in seiner Wohnung in Paris - seine Ehefrau Monique war bis zuletzt an seiner Seite. Doch: Ist sie auch nach seinem Tod gut versorgt?

Er war ein echter Sir, aber auch ein Unikat - mit Mario Adorf ist einer der letzten großen, deutschsprachigen Filmlegenden verstorben. Er wurde 95 Jahre alt und soll in seiner Pariser Wohnung friedlich entschlafen sein. Den Tod beschrieb er zuletzt als "Reise in die dunkle Nacht". Als er sie antrat, war Ehefrau Monique an seiner Seite. Adorf hinterlässt auch noch seine Tochter Stella Maria. Die Trauer der Familie ist groß.

Mario Adorf mit seiner Frau Monique. © EPA/APA

Doch die Frage stellt sich: Wie gut sind seine Hinterbliebenen versorgt. Immerhin genoss er einen schönen Life Style zwischen St. Tropez und Paris. Laut Branchen-Berichten, die schon ein paar Jahre zurück liegen, braucht man sich aber keine Sorgen zu machen. Adorf, der im "Spiegel"-Interview meinte, er habe gut verdient, aber nie zu viel verlangt, hinterlässt auf jedenfalls mehrere Millionen. Sein Vermögen wird auf zwischen 25 und 31 Millionen Euro geschätzt.

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Vermögen dank 200 Film- und TV-Produktionen

Ein stattliches Lebenswerk und seine Fans würden sagen - wohl verdient! geschätzt. Der gebürtige Zürcher, der als einer der bedeutendsten Charakterdarsteller gilt, erarbeitete sich dieses Vermögen durch über 200 Film- und Fernsehproduktionen in einer jahrzehntelangen Karriere.

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Seine 10 besten Filme - laut der deutschen "Welt":

„Nachts wenn der Teufel kam“ (1957)



„Das Totenschiff“ (1959)



„Deadlock“ (1970)



„Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ (1975)



„Die Blechtrommel“ (1979)



„Lola“ (1981)



„Winnetou I“ (1963)



„Kir Royal“, Folge 1: „Wer reinkommt, ist drin“ (1986)



„Der große Bellheim“ (1993)



„Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief“ (1997)