US-Nachrichtensender erklärt Michael J. Fox fälschlicherweise für tot

CNN sorgt mit einer falschen Meldung für große Trauer bei Millionen von Fans. Sie erklären "Zurück in die Zukunft"-Star Michael J. Fox für tot. Doch der Schauspieler lebt und reagiert auf die Meldung.

Am 8. April 2026 veröffentlicht das US-amerikanische Nachrichtenportal "CNN" einen Beitrag. Der Titel lautet "Remembering the Life of Actor Michael J. Fox" (dt.: "Zum Gedenken an das Leben des Schauspielers Michael J. Fox"). Damit löst das Portal kurzerhand eine Welle der Trauer aus. Dabei gibt es einen Haken: Michael J. Fox (64) ist quicklebendig.

Einen Tag vor dem Bericht war der Schauspieler beim renommierten Fernsehfestival "PaleyFest L.A." im Dolby Theater in Hollywood anwesend. Er war der Überraschungsgast beim Abschlussevent zur dritten Staffel der Apple-TV+-Comedy-Serie "Shrinking".

CNN entschuldigt sich bei Michael J. Fox

Der "Zurück in die Zukunft"-Star hat in der Serie neben den Hauptdarstellern Harrison Ford (83) und Jason Segel (44) eine Gastrolle. Ein Sprecher von Fox stellt gegenüber dem US-Promi-Portal "TMZ" klar: "Michael geht es hervorragend. Er war gestern beim PaleyFest. Er stand auf der Bühne und gab Interviews."

"CNN" reagiert schnell und löscht den Beitrag. In einer Stellungnahme entschuldigen sie sich bei Michael J. Fox: "Der Beitrag wurde irrtümlich veröffentlicht; wir haben ihn von unseren Plattformen entfernt und entschuldigen uns bei Michael J. Fox und seiner Familie."

Lebt seit Jahrzehnten mit Parkinson

Der Fehler ist vor allem bei Michael J. Fox gefährlich. Er lebt seit Jahrzehnten mit Parkinson. Der Schauspieler erhielt 1991 die Schock-Diagnose. 1998 machte er sie öffentlich und zog sich 2020 wegen zunehmender Sprach- und Gedächtnisschwierigkeiten aus dem Filmgeschäft zurück.

2000 gründete Fox eine Stiftung, die sich für die Parkinson-Forschung einsetzt. Sie konnten bisher über zwei Milliarden US-Dollar sammeln. Laut der "Daily Mail" war er zuletzt bei den Actor Awards, an der Seite seiner Frau Tracy Pollan (65), zu Gast.

"Wie reagierst du, wenn CNN deinen Tod meldet"

Auf die Fehlmeldung reagiert auch Michael J. Fox. Auf der Plattform "Threads" schreibt der Schauspieler: "Wie reagierst du, wenn du den Fernseher einschaltest und CNN deinen Tod meldet? Würdest du… A) auf MSNBC umschalten, oder wie auch immer die sich heutzutage nennen? (B) Dich mit kochendem Wasser übergießen, wenn es weh tut, geht es dir gut. (C) Deine Frau anrufen, hoffentlich ist sie besorgt, beruhigt dich aber. (D) Dich entspannen, das passiert ja jedes Jahr. (E) Dich fragen: Was zum Teufel?!"

Den Post beendet er mit: "Ich dachte, die Welt geht unter, aber anscheinend bin nur ich dran und mir geht’s gut. Liebe Grüße, Mike."