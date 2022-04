Netrebko gibt heute Comeback in Monaco

Nachdem die Superdiva aus vielen Opernhäusern verbannt wurde, steht sie am heutigen Freitag in Monte Carlo auf der Bühne.

Polarisierend. Es war die vermeintliche Nähe zu Wladimir Putin, die Opernstar Anna Netrebko ins Abseits drängte. Sie verlor fast alle Engagements an den größten Opernhäusern der Welt. Als sie sich vom Krieg in der Ukraine und von Putin distanzierte, besserte sich ihre Lage, und Donna Anna feiert am heutigen Freitag sogar ihr Bühnencomeback – in der Oper von Monte Carlo.

Zwar ist die Diva nicht die erste Wahl, sondern springt für die erkrankte Maria ­Agresta ein. In der Rolle der Manon Lescaut wird Netrebko neben Ehemann Yusif Eyvazov auf der Bühne stehen.