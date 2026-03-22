Beatrice Turin: Weihnachts-Zauber mitten im März

Während andere den Frühling herbeisehnen, holt Beatrice Turin den Winter zurück: Die Sängerin und das Model verwandelte das steirische Skigebiet Stuhleck am Semmering kurzerhand in eine festliche Filmkulisse. Grund dafür ist der Dreh zu ihrem neuesten Musikvideo für den Song "Christmas Melody".

Beatrice Turin nutzte die verschneite Landschaft am Stuhleck für die Dreharbeiten zu ihrem neuen Song "Christmas Melody", dessen Veröffentlichung für November 2026 geplant ist. Das Lied ist der Titelsong ihres gleichnamigen Weihnachtsalbums, den sie gemeinsam mit Natalie Holzner und dem Produzenten Dominik Hemmer geschrieben hat. Der Dreh am Semmering verspricht, ein optisches Highlight für die Fans zu werden.

Beatrice Turin beim Weihnachts-Dreh © Günter Leitner

Starker Support aus Österreich

Beatrice Turin beim Weihnachts-Dreh © Günter Leitner

Unter der Regie von Bernd Krainer, einem Grazer Filmemacher , entstand eine Produktion mit internationalem Anspruch. Krainer, der bereits für Größen wie "Die Edelseer" tätig war, zeichnete hier erstmals für eine internationale Musikvideo-Produktion verantwortlich. Für die passende Energie vor der Kamera sorgte das neu gegründete "Vision Danceteam" aus Wien, das die Sängerin mit einer modernen Performance unterstützte.

Beatrice Turin beim Weihnachts-Dreh © Günter Leitner

Professioneller Dreh am Berg

Beatrice Turin beim Weihnachts-Dreh © Günter Leitner

Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen vor Ort verlief reibungslos. "Ich möchte mich beim gesamten Team, allen voran bei Geschäftsführer Fabrice Girardoni von den Bergbahnen Stuhleck am Semmering für die tolle Unterstützung herzlich bedanken! Spaß und Professionalität zu verbinden, ist immer mein oberstes Ziel!", erklärt Beatrice zum Abschluss der erfolgreichen Dreharbeiten. Das fertige Video soll pünktlich zur kommenden Wintersaison im November 2026 für festliche Stimmung sorgen.