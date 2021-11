Dancing Stars: Wer tanzt ins Halbfinale?

Am Freitagabend fällte die Entscheidung, wer am 19. November im Semifinale dabei ist.

Spannung. Noch vier Promi-Ladys und ein Mann rittern Freitagabend ab 20.15 Uhr auf ORF 1 um den Einzug ins Halbfinale bei Dancing Stars. Die besten Chancen darauf hat nach wie vor Kabarettistin Caroline Atha­nasiadis, die bis jetzt in jeder Show die Höchstnote bekam. Am Freitag wird Caroline mit einem ­Langsamen Walzer und einem Paso Doble gleich zwei Tänze zum Besten geben. Als Mitfavoritin gilt inzwischen auch ORF-Beauty Nina Kraft, die sich von Show zu Show kontinuierlich steigerte und am Freitag mit Slowfox und Cha-Cha-Cha die Jury und das Publikum begeistern will.

Gender. Zittern muss Bernhard Kohl, der der letzte im Ballsaal verbliebene Mann ist und wohl den größten Aufholbedarf hat. Eine Rumba und ein Quickstepp sollen ihn weiterbringen. Dabei muss er sich vor allem gegen Kristina Inhof (Tango und Cha-Cha-Cha) bzw. Jasmin Ouschan (Slowfox und Samba) beweisen. Falls Kohl am freitag ausgetanzt hat, wären ausschließlich Promi-Frauen im Semifinale (19. 11.) und Finale am 26. November.