Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Ildiko Raimondi, Donka Angatscheva und Gery Keszler
© Katharina Schiffl

Hockarätiges Event

Glanzvoller Einstand: Donka Angatscheva begeistert die Wiener Society

30.03.26, 12:18
Teilen

Ein ausverkaufter Musikverein, große Emotionen und internationale Exzellenz: Die Chopin-Gala in Wien wurde unter der neuen Präsidentin Donka Angatscheva zum kulturellen Triumph. In drei Rollen gleichzeitig begeisterte die Pianistin das Publikum und zahlreiche prominente Gäste aus aller Welt. 

Die Chopin-Gala im Wiener Musikverein markierte einen umjubelten Höhepunkt im heimischen Kulturkalender. In der geschichtsträchtigen Atmosphäre des Brahms-Saals vereinte Donka Angatscheva, die neue Präsidentin der Internationalen Chopin-Gesellschaft, die Rollen als Pianistin, Veranstalterin und künstlerische Leiterin. Das Ergebnis war ein fulminanter Erfolg, bei dem die Musik ganz ohne große Reden für sich selbst sprach.

Chopins Musik als Brücke

Teodora Miteva und Donka Angetscheva

Teodora Miteva und Donka Angetscheva

© Katharina Schiffl

Im Zentrum des Abends stand Chopins Werk als verbindende Kraft. Angatscheva präsentierte eine klare künstlerische Handschrift und ein Spiel voll innerer Spannung. Unterstützt wurde sie dabei von einem hochkarätigen Ensemble: Die Pianisten Yves Henry, Manfred Wagner-Artzt und Natalia Rehling sowie der Philharmoniker Andreas Großbauer an der Violine begeisterten das Publikum. Auch die Cellistin Teodora Miteva und Sopranistin Hila Fahima trugen zur vielschichtigen Dramaturgie bei, während Schauspielerin Mijou Kovacs mit Texten von George Sand eine poetische Ebene schuf.

Internationale Stars auf Bühne

Theodor Kanitzer, Alexander Schallenberg und Zenon Kosiniak-Kamysz

Theodor Kanitzer, Alexander Schallenberg und Zenon Kosiniak-Kamysz

© Katharina Schiffl

Die Gala stand unter dem Ehrenschutz des polnischen Botschafters Zenon Kosiniak-Kamysz und wurde zu einem bedeutenden gesellschaftlichen Treffpunkt. Neben der künstlerischen Darbietung setzte der Abend auch ein starkes Zeichen für weibliche Führungskraft in der Klassikszene. Ein besonderer Moment der Anerkennung war die Übergabe eines Porträts durch den Maler Michael Fuchs an die Künstlerin des Abends.

VIP-Empfang im Bösendorfer Salon

Silvia Schneider mit Donka Angatscheva

Silvia Schneider mit Donka Angatscheva

© Katharina Schiffl

Zum glanzvollen Abschluss lud die Chopin-Gesellschaft zum exklusiven Empfang in den Bösendorfer Salon des Musikvereins. Unter der Gastgeberschaft von Sabine Grubmüller und Donka Angatscheva tauschten sich zahlreiche Ehrengäste aus Diplomatie und Kultur über die Zukunft der Musik aus. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Ex-Minister Alexander Schallenberg, Charity-Guru Gery Keszler, sowie die Botschafter Dr. Hannes Schreiber und Desislava Naydenova-Gospodinova. Auch Kammersängerin Ildikó Raimondi, Opernsängerin Nina Adlon und PR-Expertin Elisabeth Himmer-Hirnigel feierten den gelungenen Einstand der neuen Präsidentin.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen