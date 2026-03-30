Glanzvoller Einstand: Donka Angatscheva begeistert die Wiener Society

Ein ausverkaufter Musikverein, große Emotionen und internationale Exzellenz: Die Chopin-Gala in Wien wurde unter der neuen Präsidentin Donka Angatscheva zum kulturellen Triumph. In drei Rollen gleichzeitig begeisterte die Pianistin das Publikum und zahlreiche prominente Gäste aus aller Welt.

Die Chopin-Gala im Wiener Musikverein markierte einen umjubelten Höhepunkt im heimischen Kulturkalender. In der geschichtsträchtigen Atmosphäre des Brahms-Saals vereinte Donka Angatscheva, die neue Präsidentin der Internationalen Chopin-Gesellschaft, die Rollen als Pianistin, Veranstalterin und künstlerische Leiterin. Das Ergebnis war ein fulminanter Erfolg, bei dem die Musik ganz ohne große Reden für sich selbst sprach.

Chopins Musik als Brücke

Teodora Miteva und Donka Angetscheva © Katharina Schiffl

Im Zentrum des Abends stand Chopins Werk als verbindende Kraft. Angatscheva präsentierte eine klare künstlerische Handschrift und ein Spiel voll innerer Spannung. Unterstützt wurde sie dabei von einem hochkarätigen Ensemble: Die Pianisten Yves Henry, Manfred Wagner-Artzt und Natalia Rehling sowie der Philharmoniker Andreas Großbauer an der Violine begeisterten das Publikum. Auch die Cellistin Teodora Miteva und Sopranistin Hila Fahima trugen zur vielschichtigen Dramaturgie bei, während Schauspielerin Mijou Kovacs mit Texten von George Sand eine poetische Ebene schuf.

Internationale Stars auf Bühne

Theodor Kanitzer, Alexander Schallenberg und Zenon Kosiniak-Kamysz © Katharina Schiffl

Die Gala stand unter dem Ehrenschutz des polnischen Botschafters Zenon Kosiniak-Kamysz und wurde zu einem bedeutenden gesellschaftlichen Treffpunkt. Neben der künstlerischen Darbietung setzte der Abend auch ein starkes Zeichen für weibliche Führungskraft in der Klassikszene. Ein besonderer Moment der Anerkennung war die Übergabe eines Porträts durch den Maler Michael Fuchs an die Künstlerin des Abends.

VIP-Empfang im Bösendorfer Salon

Silvia Schneider mit Donka Angatscheva © Katharina Schiffl

Zum glanzvollen Abschluss lud die Chopin-Gesellschaft zum exklusiven Empfang in den Bösendorfer Salon des Musikvereins. Unter der Gastgeberschaft von Sabine Grubmüller und Donka Angatscheva tauschten sich zahlreiche Ehrengäste aus Diplomatie und Kultur über die Zukunft der Musik aus. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Ex-Minister Alexander Schallenberg, Charity-Guru Gery Keszler, sowie die Botschafter Dr. Hannes Schreiber und Desislava Naydenova-Gospodinova. Auch Kammersängerin Ildikó Raimondi, Opernsängerin Nina Adlon und PR-Expertin Elisabeth Himmer-Hirnigel feierten den gelungenen Einstand der neuen Präsidentin.