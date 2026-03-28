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Margarita Gavrielova zeigt ihre Kunst in Linz
© Privat

Kunst-Highlight

Künstlerin Margarita Gavrielova macht Silvia Schneider zur Göttin

28.03.26, 18:24
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In der Linzer Bethlehemstraße verwandelt Margarita Gavrielova Stars in kraftvolle Gottheiten. Arnold Schwarzenegger besitzt bereits ein Werk. Nun gibt es die seltene Chance, sich selbst als Gott oder Göttin verewigen zu lassen – vielleicht das außergewöhnlichste Ostergeschenk überhaupt. 

In der Galerie Buchinger Pöhlmann in Linz sind derzeit außergewöhnliche Porträts der Künstlerin Margarita Gavrielova zu sehen. In ihren Arbeiten verwandelt sie bekannte Persönlichkeiten in Götter und Göttinnen – kraftvoll, stilisiert und eindrucksvoll auf Leinwand inszeniert. So besitzen unter anderem Jason Derulo und Arnold Schwarzenegger bereits ein solches Kunstwerk. Auch Silvia Schneider ist aktuell als Göttin porträtiert in der Galerie zu sehen.

Künstlerin Margarita Gavrielova mit dem Bild

Künstlerin Margarita Gavrielova mit dem Bild

© Privat

Stars als göttliche Wesen

Margarita Gavrielova zeigt ihre Kunst in Linz

Margarita Gavrielova zeigt ihre Kunst in Linz

© Privat

Wer die Galerie besucht, findet dort prominente Gesichter in ganz neuem Licht. Silvia Schneider ist neben Größen wie Angelina Jolie und Anton Bruckner verewigt. Mit einem solchen Werk wird man Teil einer besonderen Porträtserie, zu der auch Persönlichkeiten wie Alfons Haider zählen. Die Inszenierungen auf der Leinwand wirken dabei besonders kraftvoll und sind ein markanter Blickfang in der Linzer Kunstszene.

Einmalige Chance für Kunstfans

Margarita Gavrielova zeigt ihre Kunst in Linz

Margarita Gavrielova zeigt ihre Kunst in Linz

© Privat

Nun bietet sich eine besondere Gelegenheit für Sammler und Individualisten: Die Künstlerin wird nur ein einziges Mal eine exklusive Auftragsarbeit anfertigen. Kunstinteressierte haben damit die seltene Chance, ihr eigenes Götter- oder Göttinnenporträt gestalten zu lassen. Da das Angebot streng limitiert ist, stellt es eine einzigartige Möglichkeit dar, ein persönliches und bleibendes Kunstwerk zu erwerben.

Begeisterung bei Silvia Schneider

Margarita Gavrielova zeigt ihre Kunst in Linz

Margarita Gavrielova zeigt ihre Kunst in Linz

© Privat

Die bekannte Moderatorin zeigt sich von ihrer Darstellung als Göttin Sarasvati sichtlich bewegt. Silvia Schneider erklärte dazu: „Ich bin völlig überwältigt von diesem wunderschönen Kunstwerk. Es ist mir eine große Ehre, als Göttin Sarasvati interpretiert worden zu sein – ich fühle mich geehrt und inspiriert von dieser Darstellung.“ Interessierte können sich für die exklusive Auftragsarbeit direkt bei der Galerie Buchinger Pöhlmann in Linz melden.

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