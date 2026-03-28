Nach 12 Jahren: Kevin Lehr verlässt Austro-Band "Tagträumer"

Nach dem großen Comeback im Vorjahr folgt nun der nächste Paukenschlag für die Fans der österreichischen Band Tagträumer: Kevin Lehr hat am Freitag offiziell seinen Ausstieg aus der Gruppe bekannt gegeben.

Kevin Lehr verkündet am Freitag auf Instagram seinen Abschied. Nach der langen Funkstille und der Rückkehr im Juli 2025 markiert dieser Schritt eine erneute Zäsur für die heimische Formation, die einst mit dem Hit "Sinn" die österreichischen Charts stürmte.

Am 25. Juli startet die Konzertreihe mit der österreichischen Pop-Band Tagtraeumer. © Felix Werinos

Lehr blickt dabei auf eine intensive Zeit zurück und erklärt zu seinem Entschluss: "Nach 12 Jahren Tagträumer verlasse ich schweren Herzens die Band und gehe meinen eigenen künstlerischen Weg mit meinem neuen Projekt 'Leer'".

Ein emotionaler Abschied

Gleichzeitig bedankt er sich bei seinen Kollegen und den Fans für die "unvergesslichen" Jahre. Der Gitarrist und Songwriter war von Beginn an Teil der Band, die ursprünglich als fünfköpfige Formation startete und zuletzt als Trio unterwegs war. Warum es gerade jetzt zu diesem harten Schnitt kommt, bleibt offen, doch Lehr scheint sich nun voll und ganz auf seine neuen musikalischen Pläne konzentrieren zu wollen.

Rückblick auf turbulente Zeiten

Der Ausstieg folgt auf eine bewegte Bandgeschichte. Nachdem sich die Gruppe 2020 aufgrund von internen Spannungen, wachsendem Druck und psychischen Belastungen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, kehrten sie erst im Sommer 2025 mit einem neuen Album zurück.

Auch eine Tour mit einem emotionalen Stopp in Wien im vergangenen Herbst gehörte zum Neustart. Mit dem Abschied von Lehr schlägt die Band nun erneut ein ungewisses Kapitel auf.