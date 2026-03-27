Musical-Check: Die VIPs bei der „Pretty Woman“-Österreich-Premiere

Mit einem hochkarätigen VIP-Aufgebot von Jacqueline Lugner bis Toni Faber feierte die Musical-Adaption von „Pretty Woman“ am Donnerstagabend eine glanzvolle Österreich-Premiere im Wiener MuseumsQuartier und läutete damit den Auftakt ihrer bundesweiten Tournee ein.

Mit der Premiere am Donnerstagabend in der Halle E des MuseumsQuartiers startete die Musical-Adaption des Filmklassikers „Pretty Woman“ ihre Gastspielreise durch Österreich. Die Produktion, die auf dem Welterfolg aus den 1990er-Jahren basiert, wird noch bis zum 12. April in der Bundeshauptstadt zu sehen sein, bevor sie im Sommer weiter nach Graz und Linz zieht.

Andy Lee Lang © Johannes Ehn

Musikalische Neuinterpretation von Bryan Adams

Das Stück zeichnet sich vor allem durch seine Partitur aus: Die Songs stammen aus der Feder des Rockstars Bryan Adams und seines langjährigen Songwriting-Partners Jim Vallance. Die Mischung aus Popsongs und Balladen soll der bekannten Liebesgeschichte eine neue emotionale Ebene verleihen. Adams, der das Projekt als Herzensangelegenheit bezeichnet, verbindet darin das Flair des Broadway mit seinem charakteristischen Sound.

Toni Faber mit seiner Nathalie Nemec. © Johannes Ehn

Prominenz bei der Premiere

Die Eröffnungsshow zog auch zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an. Unter den Gästen im MuseumsQuartier befanden sich unter anderem Alfons Haider, Toni Faber, Jacqueline Lugner, Marcus Wadsak sowie Gerti Senger und Herbert Steinböck.

Alfons Haider © Johannes Ehn

Weitere Spieltermine in Österreich

Nach dem Gastspiel in Wien wandert die Produktion weiter in den Süden und Westen des Landes:

Graz: 30. Juni bis 12. Juli 2026 (Oper Graz)



Linz: 14. Juli bis 16. August 2026 (Musiktheater Linz)