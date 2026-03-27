Reif für die Wellness-Insel: Peter Cornelius tankt Kraft für die Tour im Linsberg Asia

Zwischen seinen umjubelten Auftritten zur großen Jubiläumstournee „!ZEiTLOS!“ kehrte Austropop-Legende Peter Cornelius kürzlich im Asia Resort Linsberg ein, um fernab des Rampenlichts neue Energie für die kommenden Konzerte zu schöpfen.

Wenn ein Künstler seit über fünf Jahrzehnten die österreichische Seele besingt, dann braucht selbst eine Legende hin und wieder einen Ort der Stille, um den „Akku“ für die große Bühne aufzuladen. Peter Cornelius, der im Jänner seinen 75. Geburtstag feierte, wurde kürzlich im Asia Resort Linsberg als Ehrengast willkommen geheißen.

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Der Ausnahmemusiker, dessen Virtuosität an der Gitarre ebenso geschätzt wird wie seine tiefgründigen Texte, nutzte die fernöstlich inspirierte Atmosphäre des Hauses, um inmitten seiner Jubiläumstournee „!ZEiTLOS! – Peter Cornelius 75“ neue Energie zu sammeln.

Ein herzlicher Empfang für den „Singer-Songwriter des Herzens“

Die Geschäftsführung, vertreten durch Stefan Nowatschka, MA und DI Robert Mahrhauser, sowie Marketingleiterin Bettina Wülfrath, ließ es sich nicht nehmen, den Künstler persönlich zu begrüßen.

Peter Cornelius prägt die heimische Kulturlandschaft wie kaum ein anderer. Von den Sehnsuchtsklängen in „Segel im Wind“ über die charmante Alltagsbeobachtung „Der Kaffee ist fertig“ bis hin zum unsterblichen „Du entschuldige, i kenn di“ – seine Lieder sind Teil des kollektiven österreichischen Gedächtnisses.

Kraft tanken für das große Jubiläum

Die aktuelle Tournee führt ihn und seine Band quer durch den deutschsprachigen Raum. Dass er sich für seine Regenerationspause das Linsberg Asia ausgesucht hat, unterstreicht den Ruf des Resorts als Refugium für jene, die in einem hektischen Tour-Alltag Ruhe und Inspiration suchen. Gut erholt und mit gewohntem Elan wird der Leadgitarrist nun seine nächsten Konzerte bestreiten, um sein Publikum erneut mit seiner einzigartigen Mischung aus Balladen und Uptempo-Songs zu begeistern.

!ZEiTLOS! – Die Tourdaten 2026 (Auszug)

Wer Peter Cornelius und seine Band im Rahmen seiner Jubiläumstour live erleben möchte, hat an folgenden Terminen die Gelegenheit (Auswahl):

10. April 2026 Wien Wiener Stadthalle (Halle F)



15. April 2026 Linz Brucknerhaus



22. April 2026 Graz Helmut List Halle



05. Mai 2026 Salzburg Salzburg Arena



12. Mai 2026 Innsbruck Congress Innsbruck



20. Mai 2026 Bregenz Festspielhaus