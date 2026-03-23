Spektakuläre Inszenierung: So zeigt Kia den neuen EV2 in Wien

Der Reaktor Wien wurde dieser Tage zum Schauplatz einer ungewöhnlichen Symbiose aus zeitgenössischer Kunst und moderner Elektromobilität. Kia wählte diesen Rahmen, um den neuen, vollelektrischen EV2 erstmals in Österreich zu präsentieren – ganz im Zeichen der Markenphilosophie "Opposites United".

Wien wurde zum Treffpunkt für Technik-Fans und Kunstliebhaber gleichermaßen. Anstatt auf ein klassisches Enthüllungs-Event zu setzen, integrierte Kia die Vorstellung seines neuesten Modells in einen kulturellen Diskurs. Dies unterstreicht den Anspruch der Marke, Elektromobilität nicht nur als technische Entwicklung, sondern als festen Bestandteil eines modernen, urbanen Lebensstils in Österreich zu verankern.

Christian Eisenberger © Michael Meindl

Im Zentrum der Veranstaltung stand eine Ausstellung des österreichischen Künstlers Christian Eisenberger. Kuratiert von Galeristin Ursula Krinzinger, lösten die Arbeiten das Automobil aus seinem rein funktionalen Kontext und überführten es in einen gesellschaftlichen Dialog. Ziel war es, neue Perspektiven auf die Mobilität der Zukunft zu eröffnen und das Spannungsfeld zwischen Technik und Ästhetik erlebbar zu machen.

Der neue Kia EV2

Harald Hölzl © Michael Meindl

Inmitten dieser künstlerischen Kulisse wurde der neue Kia EV2 enthüllt. Das vollelektrische Fahrzeug positioniert sich als kompaktes Urban-Konzept, das trotz seiner äußeren Proportionen mit einem überraschend großzügigen Raumangebot punktet. Technisch überzeugt der Stromer mit einer alltagstauglichen Reichweite von bis zu 448 Kilometern. Das Design folgt konsequent dem "Opposites United"-Ansatz, der gegensätzliche Elemente zu einem harmonischen Gesamtbild vereint.

Kia EV2 © Michael Meindl

Neben dem EV2 war vor Ort das gesamte elektrische Line-up von Kia zu sehen. Die Präsentation verdeutlichte die Transformation des Herstellers hin zu einer designgetriebenen, nachhaltigen Mobilität. Der Fokus liegt dabei klar auf Fahrzeugen, die sich nahtlos in moderne Lebensrealitäten integrieren. Der EV2 markiert hierbei einen wichtigen Schritt, um vollelektrisches Fahren für eine breitere Zielgruppe im städtischen Raum attraktiv und stilvoll zu gestalten.