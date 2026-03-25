Hammer-Gerücht um Meghan: Comeback bei "Suits"?

Kehrt Herzogin Meghan zurück zu ihren Wurzeln? Nach dem Ende ihres Millionen-Deals mit Netflix verdichten sich die Hinweise, dass die 44-Jährige bald wieder als Schauspielerin arbeiten könnte.

Herzogin Meghan sorgt in Hollywood für neue Schlagzeilen, da enge Weggefährten fest mit ihrer Rückkehr ins Schauspielgeschäft rechnen. Eric Roberts, der Bruder von Julia Roberts und ehemaliger Kollege der Herzogin, äußerte sich in einem Interview mit der Daily Mail sehr optimistisch über ihre Zukunftspläne. „Ich denke, sie wird zurückkommen. Und ich denke, sie wird fantastisch sein und allen den Kopf verdrehen!“, so der Schauspieler über die Ambitionen der US-Amerikanerin.

Harry und Meghan in Jordanien © Getty

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Lob von Branchen-Insidern

Auch Eliza Roberts, eine bekannte Casting-Direktorin, sieht für die Herzogin eine klare Zukunft vor der Kamera. Sie betonte die besondere Ausstrahlung der ehemaligen „Suits“-Darstellerin und sieht den richtigen Zeitpunkt für einen Neustart gekommen. Laut der Expertin ist Meghan ein Star und verfüge vom ersten Moment an über eine natürliche Star-Qualität. Hier sind die zentralen Argumente der Insider:

Meghan müsse wieder zur Arbeit zurückkehren

Ihre Star-Qualität sei in der Branche unbestritten

Der Weg zurück zur Schauspielerei gilt als logischster Schritt

Harry und Meghan in Jordanien © Getty

Konflikte mit der Krone

In der Vergangenheit war Meghans Karriere als Schauspielerin offenbar schwer mit ihren Pflichten im britischen Königshaus vereinbar. Eliza Roberts erinnerte daran, dass Meghans Rolle in der Erfolgsserie „Suits“ sehr sexy gewesen sei, was der Monarchie wohl ein Dorn im Auge war. Jahrelang verkörperte sie dort den Charakter Rachel Zane, bis sie für ihre Ehe mit Prinz Harry aus der Serie ausstieg und das Leben als Royal begann.

Wendepunkt nach Netflix-Aus

Zuletzt versuchte sich die 44-Jährige mit ihrer Lifestyle-Show „With Love, Meghan“, doch der große Erfolg blieb bisher aus. Nachdem der millionenschwere Deal mit dem Streaming-Riesen Netflix beendet wurde, spekulieren Insider nun über eine berufliche Neuausrichtung. Die Rückkehr zu dem Handwerk, das sie einst weltweit berühmt gemacht hat, scheint für viele Beobachter nun die wahrscheinlichste Option zu sein.