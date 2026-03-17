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Mette Marit
© Getty Images

Palast teilt mit

Mette-Marits Gesundheitszustand "deutlich verschlechtert"

17.03.26, 09:52 | Aktualisiert: 17.03.26, 11:16
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Der Zustand der norwegischen Kronprinzessin hat sich weiter verschlechtert. 

Die norwegische Kronprinzessin hat weiterhin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Wie der Palast am Dienstag mitteilte, hat sich ihr Zustand verschlechtert.

Kronprinzessin Mette-Marit (52) leidet an einer chronischen Lungenfibrose, bei der das Lungengewebe vernarbt und die Funktion der Lunge zunehmend eingeschränkt wird.

Lungenfibrose 

Bereits seit dem 28. Januar hat sie keine öffentlichen Termine mehr wahrgenommen. Auf Nachfrage des norwegischen Fernsehsenders TV2, ob sie derzeit krankgeschrieben sei, äußerte sich ein Sprecher des Palasts:

"Wie bekannt, leidet die Kronprinzessin an der chronischen Krankheit Lungenfibrose. Wie wir bereits im Dezember mitgeteilt haben, hat sich der Gesundheitszustand der Kronprinzessin in letzter Zeit deutlich verschlechtert, und es wurden Vorbereitungen für eine Untersuchung auf eine Lungentransplantation eingeleitet."

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