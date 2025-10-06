Architektur der Entspannung: Die neuen Trends im Saunadesign

Smart, nachhaltig & individuell – die neuen Trends im Saunadesign.

Ein warmer Duft nach Holz, weiches Licht, das sich in Glasflächen spiegelt, und die wohltuende Hitze, die den Körper durchströmt – die Sauna ist nicht nur ein Ort zum Schwitzen. Sie ist ein Erlebnis für alle Sinne, ein Rückzugsort, der Kraft gibt, und ein Statement für Design und Lebensqualität. Während früher die Funktion im Mittelpunkt stand, verbinden moderne Hersteller heute traditionelles Handwerk, innovative Technik und architektonische Raffinesse.

Immer mehr Menschen entdecken die Sauna als Teil ihres gesunden Lifestyles. Regelmäßiges Saunieren stärkt Herz, Kreislauf und Immunsystem, wirkt entspannend und gilt als natürlicher Stresskiller. So wird die private Sauna heute nicht nur als Wellnessrefugium geschätzt, sondern auch als bewusste Investition in die eigene Gesundheit und Lebensqualität.

© Deisl

Der steirische Saunapionier Deisl steht für maximale Individualität. Jede Sauna wird als Maßarbeit verstanden – von der Auswahl der Holzarten und Oberflächen bis hin zu Technik, Lichtkonzepten und Raumaufteilung. Ob kleine Kabine unter einer Dachschräge, großzügige Wellnesslandschaft im Dachgeschoss oder freistehende Gartensauna: Deisl verwandelt persönliche Vorstellungen in maßgeschneiderte Realität. Neben klassischen Hölzern wie Fichte oder Hemlock kommen auch edle Varianten wie Zirbe oder Eiche zum Einsatz, die mit Duft und Maserung eine besondere Atmosphäre schaffen. Auf Wunsch werden Infrarotmodule integriert, Lichtstimmungen programmiert oder Glasflächen so eingesetzt, dass die Sauna zu einem nahtlosen Teil der Architektur wird. Diese Vielfalt macht Deisl zu einem Partner für alle, die nicht irgendeine Sauna suchen, sondern ein Unikat, das Architektur und Lebensstil perfekt ergänzt – geplant und gefertigt mit höchster handwerklicher Präzision.

© Klafs Casena

Klafs zeigt, dass Sauna auch architektonisch neu gedacht werden kann. Mit der „Casena“ bietet der Premiumhersteller ein Musterbeispiel für klare Linien und zeitgemäße Eleganz. Eine rahmenlose Glasfront und scheinbar schwebende Bänke lassen den Raum offen und leicht wirken, dunkles Wengeholz setzt edle Kontraste. Der unsichtbar verbaute Ofen sorgt für gleichmäßige Wärme und ein ungestörtes Raumgefühl. Klafs erweitert das Saunaverständnis zudem mit innovativen Wärmelösungen wie den kompakten Infra Plus Smart Seats oder Single-Infrarotkabinen aus hellem Hemlock-Holz, die auch in kleineren Räumen intensives Wohlbefinden ermöglichen. Die Sauna Easy basiert auf einem modularen Stecksystem, das ohne feste Verankerung in Wand oder Boden auskommt – so lässt sie sich schnell aufbauen, unkompliziert versetzen und auch bei einem Umzug problemlos mitnehmen. Gerade in urbanen Wohnungen eröffnen diese Lösungen eine flexible Möglichkeit, Wellness in den Alltag zu integrieren.

© Hersteller

Auch im Outdoor-Bereich setzen Hersteller neue Akzente. Der Saunacube Tyrol von Beta Wellness zeigt, wie modernes Gartendesign und Wellness verschmelzen. Vertikale Holzlamellen prägen die Fassade, eine zurückgesetzte Glasfront verleiht dem Würfel Tiefe und Eleganz.