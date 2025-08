Hot in the City: Die besten Adressen für den Sommer in Wien

Die besten Locations, um es sich so richtig gut gehen zu lassen – beim Essen, beim Feiern und zum Schlafen.

Wien präsentiert sich im Sommer von seiner schönsten Seite. Überall ist etwas los, auf den Dächern der Stadt werden coole Drinks serviert und die Gärten der City verwandeln sich in heiße Partylocations.

Die Rooftop Bar Cayo Coco ist der Treffpunkt schlechthin. Jeden Donnerstag gibt es im Sommer mit SHELL YEAH! warme Sounds und frische Austern. Im Erdgeschoss des Hotels lockt das moderne Bistro Bouvier mit köstlichem Sommermenü. thehoxton.com © Julius Hirtzberger

Außergewöhnllich essen & trinken

Einen guten Start in die Nacht hat man im Boutiquehotel The Hoxton, Vienna . Zum Essen trifft man sich im Bouvier, dem All-Day-Restaurant im Erdgeschoss, wo das Summer Menu mit Schmankerln wie crunchy Green Goddess Romaine, sommerlichem Chicken Schnitzel oder Moules frites hält, was es verspricht. Weiter oben, nämlich in der Rooftop Bar Cayo Coco, gibt es spritzige Cocktails und tropisches Lebensgefühl.

Jeden Donnerstag bringt das Wiener Kollektiv A Party Called Jack warme Sounds zur Rooftop-Serie SHELL YEAH! (bis Ende August) mit, die Oyster Boys, Wiens lässigste Austern-Dealer, knacken frische Fine de Claire No. 3 Austern.

Ausgelassene Stimmung bei gutem Sound gibt es mittwochs auf der Terrasse der Albertina – wenn Albert & Tina zum heißen Afterwork bittet und kühle Drinks für Erfrischung sorgen.

Jeden Mittwoch wird auf der Terrasse der Albertina gefeiert: Bei der Veranstaltungsreihe Albert & Tina trifft man sich vor prominenter Kulisse zum Afterwork und stößt bei perfekten Partyklängen mit spritzigen Getränken an. Die neugestaltete Chandon Garden Spritz Bar lädt mit ihrer Lounge zum Verweilen ein. albertina.at © Lieb Ich Productions

Müde geworden? Dann ab ins Almanac Palais Vienna – das stylishe Ringhotel ist der perfekte Ort, um wieder Kraft zu tanken.

Das Hotel am Ring in einem stilvoll restaurierten Stadtpalais lockt mit zeitgemäßem Design und einem SPA, das eine Ruheoase ist. Wer hier nicht absteigt, sollte einen Besuch im Elias Coffee Shop einplanen, wo es handverlesene Kaffeebohnen und feines Gebäck gibt. almanachotels.com © SivanAskayo

Mit dem „Me, Myself & Vienna Retreat“ gibt es hier übrigens ein tolles Angebot für Solo-Traveller, die Wien in ihrem eigenen Tempo erkunden wollen.