Benvenuti a Capri: Design trifft auf Urlaub

© GUIDO FUA'/EIKONA Der beeindruckende Blick auf die „I Faraglioni“, die berühmten Felsformationen vor der Insel, und das Rauschen des Meeres und der Duft des Salzwassers machen den Aufenthalt in dem Luxushotel zu einem Erlebnis. In den Zimmern und Suiten zeigt sich eine große Liebe zum Detail in exquisiten Textilien und außergewöhnlichem Dekor.

© Stefano Scatà, stefanostefanoscata.com In Fußdistanz zur Piazzetta und gleich bei den Boutiquen der Via Camerelle bietet das Fünf-Sterne-Hotel, in dem jedes Zimmer ein Unikat ist, eine perfekte Lage. Das ikonische Design verantwortet der Mailänder Interior Designer Giampiero Panepinto, der auf starke Muster und kräftige Farben setzte, mit denen er die Nuancen der Insel einfing.

© Alexander Haiden 2009 Gleich am Hafen findet man hier ein wunderschönes Hideaway mit 22 Zimmern, das Innenarchitekt Michele Bönan mit viel Geschmack und nautischen Stilelementen gestaltet hat.

