Hotel Ca' di Dio: Luxus trifft auf Geschichte

Ein modernes Hideaway in einer über 700 Jahre alten Villa: Das venezianische Hotel Ca‘ di Dio.

Kunst und Kultur, Design und Handwerk, Geschichte und gutes Essen: Venedig ist ein magischer Ort für alle, die die schönen Seiten des Lebens genießen wollen. Von der reichen Geschichte der Lagunenstadt zeugen die einzigartigen Bauwerke. Neben dem mächtigen Dogenpalast und dem weltberühmten Markusdom gibt es unzählige Palazzi und alte Villen, die heute nicht selten Tourist:innen beherbergen.

© Hotel Ca' di Dio Gleich beim Distretto di Contemporary Art liegt das venezianische Hotel in einer Villa aus dem 13. Jahrhundert. Gestaltet wurde es von der spanischen Architektin Patricia Urquiola, die daraus ein modernes Hideaway mit großem Flair gemacht hat. © Hotel Ca' di Dio Bei der Einrichtung setzte Studio Urquiola auf italienische Traditionsunternehmen. Für Sitzmöbel und Wände kamen hochwertige Textilien von Rubelli zum Einsatz. © Hotel Ca' di Dio Bei der Renovierung der alten Gemäuer wurde mit viel Respekt vor der Geschichte vorgegangen und die Strukturen des Gebäudes wurden erhalten. Das moderne Design fügt sich perfekt ein.

Noble Pilgerzellen

Auf eine lange Historie blickt auch das Fünf-Sterne-Boutiquehotel Ca‘ di Dio zurück: Einst stiegen in der 1272 erbauten Villa Pilger ab und kamen in einfachen Zellen unter. Seit 2021 erstrahlen die alten Gemäuer in neuem Glanz. Allerdings nicht ohne Rücksicht auf die Vergangenheit zu nehmen.

Bei der Renovierung der alten Gemäuer wurde mit viel Respekt vor der Geschichte vorgegangen und die Strukturen des Gebäudes wurden erhalten. Das moderne Design fügt sich perfekt ein. © Hotel Ca' di Dio

Für den Umbau zum Luxus-Hideaway war die renommierte Architektin Patricia Urquiola verantwortlich. Die Spanierin ließ modernes Design einziehen und gab dabei lokaler Kunst und Tradition viel Raum. Historische Strukturen wurden bei der Gestaltung von zehn Suiten und 66 Zimmern erhalten.

Bei der Einrichtung setzte Studio Urquiola auf italienische Traditionsunternehmen. Für Sitzmöbel und Wände kamen hochwertige Textilien von Rubelli zum Einsatz. © Hotel Ca' di Dio

Lokales Handwerk

Rundbögen und Skulpturen vergangener Tage treffen auf moderne Formen und Komfort. Wer so viel Respekt vor den alten Gemäuern zeigt, setzt auch bei der Einrichtung auf lokales Handwerk. Die Stoffe der Möbel fangen die Töne der Stadt ein, die Tapeten nehmen die Muster auf. Das wurde von Rubelli umgesetzt, ein venezianisches Textilunternehmen, das für seine luxuriösen Stoffe berühmt ist.