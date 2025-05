× Achtung: Diese Dinge sind auf Terrasse und Balkon verboten

Sommer, Sonne, Balkonien – was gibt es Schöneres, als die warmen Tage auf der eigenen Terrasse oder dem Balkon zu genießen? Doch Vorsicht: So mancher Freizeitspaß endet schneller im Nachbarschaftsstreit, als Ihnen lieb ist. Wir verraten, was erlaubt ist und was sogar verboten sein kann.