Geheimtipp: Mit diesem günstigen Spray müssen Sie nie wieder bügeln

Bügeln ist offiziell out – Millennials und Gen Z haben längst den Stecker gezogen. Doch keine Sorge: Mit einem simplen Spray aus der Drogerie (oder DIY) verschwinden Knitterfalten in Sekunden. TikTok schwört drauf – und wir auch. Nie wieder Bügeleisen, versprochen!

Hand aufs Herz: Wer von Ihnen bügelt eigentlich noch? Genau. Niemand. Bügeln ist so ein Relikt aus den 90ern, irgendwo zwischen Telefonbüchern und dem AOL-Startgeräusch. Millennials und Gen Z haben kollektiv beschlossen: Falten sind auch nur Textur.

Aber was tun, wenn der Lieblings-Look nicht nach „Ich habe drei Tage auf der Couch gelebt“ aussehen soll? Genau hier kommt ein kleiner Lifehack ins Spiel, der auf TikTok die Runde macht – und er ist so genial wie simpel.

Das Spray, das Falten einfach verschwinden lässt

Das Zauberwässerchen gibt es ganz unspektakulär bei dm: Der Textilerfrischer 3 in 1 von der dm Eigenmark Denk mit. Einfach das Kleidungsstück einsprühen, einmal glattziehen, kurz ausschütteln und zack – die Falten sind weg. Kein Bügelbrett, kein Dampfausbruch, keine Tränen. Nur glatte Kleidung, die aussieht, als hätten Sie sich mehr Mühe gegeben, als Sie tatsächlich haben.

Und das Beste: Das Ganze kostet 1,55 Euro. Also quasi halb so viel wie ein Coffee to go – nur dass es Ihnen mehr als 20 Minuten Freude bereitet.

DIY-Variante für die Sparfüchse

Falls Sie gern selber mixen oder einfach gerade nicht bei dm vorbeikommen, können Sie den Anti-Knitter-Zauber auch easy selbst machen:

ein Schuss Weichspüler

ein bisschen Desinfektionsmittel oder Alkohol

den Rest mit Wasser auffüllen

Alles in eine Sprühflasche, kräftig schütteln – fertig ist Ihr „Bügel-Vermeidungsspray“. Funktioniert genauso gut, riecht angenehm und Sie sparen sich nebenbei den nervigen Gang in die Haushaltswarenabteilung.

Ob gekauft oder selbstgemischt: Mit diesem Spray verabschieden Sie sich endgültig vom Bügelbrett. Ihre Outfits sehen frisch aus, Sie sparen Zeit – und können die wieder in wichtigere Dinge investieren. Netflix, TikTok oder eben in die Suche nach dem nächsten Geheimtrick.