× Pfingstrosen in der Vase: Mit diesen Tipps bleiben sie länger schön

Die Saison der Pfingstrosen ist kurz – aber wunderschön. Wer jetzt ein Bund der üppigen Schönheiten in der Vase stehen hat, weiß: Diese Blüten sind kein Dauerläufer. Doch mit ein paar einfachen Tricks lassen sich die Pfingstrosen daheim deutlich länger frisch halten.

Pfingstrosen haben ihren großen Auftritt etwa von Mitte Mai bis in den Juli hinein – also genau jetzt. Je nach Wetterlage, Sorte und Region ist die Blütezeit mal etwas früher, mal etwas später vorbei. Aber: Viel ist nicht mehr! Wer sie liebt, sollte sich jetzt also nochmal einen dicken Strauß gönnen – und ihn gut pflegen.

So bleiben Pfingstrosen in der Vase länger schön

© Getty Images ×

1. Schon beim Kauf auf den Blütenstand achten

Klar, voll aufgeblühte Pfingstrosen sind der absolute Hingucker. Aber: Wenn Sie möchten, dass die Pracht länger hält, greifen Sie besser zu Knospen, die sich gerade erst leicht öffnen. Sobald die äußeren Blätter sich ein bisschen lösen, ist der perfekte Moment. Dann hat man noch viele Tage Freude an der Entwicklung.

2. Zuckerbrot und scharfe Schere

Bevor die Blumen ins Wasser kommen, bitte die Stiele schräg anschneiden – ruhig mit einem scharfen Messer oder einer sauberen Schere. Wer mag, kann einen Teelöffel Zucker ins Wasser geben, das gibt Energie. Wichtig: Keine Blätter ins Wasser hängen lassen! Das fördert nur Bakterien.

3. Standort? Bitte nicht ins Rampenlicht

Pfingstrosen mögen es hell, aber nicht heiß. Direkte Sonne oder ein Platz direkt über der Heizung? Lieber nicht. Auch Obstschalen sind keine guten Nachbarn – reifendes Obst sondert Ethylen aus, das beschleunigt das Verwelken.

4. Wasser wechseln

Alle zwei Tage frisches, lauwarmes Wasser – und dabei ruhig die Stiele neu anschneiden. So bleiben die Leitbahnen frei und die Blumen können gut trinken. Pfingstrosen sind nämlich durstige Gäste!

5. Der Pfingstrosen-Hack: Kaltes Wasser über Nacht

Ein kleiner Trick für besonders heiße Tage: Stellen Sie den Strauß über Nacht in ein kühles Wasserbad (am besten in die Badewanne oder ins Spülbecken). Die Blütenköpfe dürfen dabei auch ruhig nass werden. Das frischt sie über Nacht sichtbar auf!

Die Pfingstrosen-Zeit ist wie ein kleiner Sommerflirt – intensiv, wunderschön, aber viel zu schnell vorbei. Mit den richtigen Tipps holen Sie das Beste aus den letzten Wochen dieser Blütensaison heraus.