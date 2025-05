Bis zu 10 Tage! Mit dem Marshmallow-Test halten Ihre Pfingstrosen ewig

Pfingstrosen zählen zu den schönsten Blumen überhaupt. Ab Mai haben sie endlich wieder Saison und schmücken unsere Vasen. Wir verraten die besten Tipps, damit sie möglichst lange Freude an Ihren Schnittblumen haben.

Ihre üppigen Blüten und der betörende Duft macht sie zu einem echten Hingucker: Ab Mai zählen Päonien, wie der botanische Name der Pfingstrose lautet, zu unserer absoluten Lieblingsdeko. Ob auf dem Esstisch, in einer stillvollen Vase auf der Fensterbank oder als duftende Überraschung im Eingangsbereich – die Königin unter den Frühlingsblumen wird in jedem Raum zum Highlight.

Um die Schönheit der Pfingstrosen in der Vase möglichst lange zu bewahren, ist der Zeitpunkt des Schnitts entscheidend. Pfingstrosenliebhaber kennen das Dilemma: Schneidet man die Blumen zu früh ab, öffnen sich die Knospen möglicherweise nicht – bei zu spätem Schnitt verblühen sie schnell.

© Getty ×

Hier kommt der „Marshmallow Test“ ins Spiel. Die Methode ermöglicht es, die Schnittblumen bis zu zehn Tage lang frisch zu halten.

Marshmallow-Test lässt Pfingstrosen länger blühen

Die Methode verrät den optimalen Zeitpunkt für das Schneiden von Pfingstrosen. Der Name leitet sich von der Konsistenz der Knospen ab – im perfekten Zustand, sollten diese wie ein Marshmallow sein.

© Getty ×

Pfingstrosen, die in voller Blüte geschnitten werden, verblühen oft schon nach vier Tagen. Im Gegensatz dazu sind die Knospen im perfekten Marshmallow-Stadium nur halbgeöffnet. Das ermöglicht der Blume in der Vase vollständig aufzublühen und sogar bis zu zehn Tage zu halten.

Pfingstrosen: Pflege in der Vase

Abgesehen vom richtigen Schnittzeitpunkt, gibt es auch andere Tricks, um die Lebensdauer der Pfingstrosen zu verlängern:

Wählen Sie lange und stabile Stiele und schneiden Sie diese schräg an. Kürzen Sie die Stiele alle zwei bis drei Tage um etwa fünf Zentimeter.

Wechseln Sie das Wasser regelmäßig und entfernen Sie die unteren Blätter. Ein Spritzer Zitronensaft im Wasser hilft, die Frische zu bewahren.

Platzieren Sie die Vase an einem schattigen Ort, ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Übrigens: Wer sich an der Blütenpracht der Pfingstrose erfreuen möchte, sollte nicht zu lange warten – ihre Saison reicht nur bis Ende Juni und ist damit ebenso kostbar wie vergänglich.