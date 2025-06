× Ungeziefer loswerden: Diese Pflanzen vertreiben Mücken

Sobald die Temperaturen steigen, sind sie wieder da, die surrenden Plagegeister. Mücken können selbst die schönsten Sommerabende ruinieren. Doch zum Glück hält die Natur ein wirksames Mittel parat: bestimmte Pflanzen halten Insekten fern und ermöglichen wieder entspannte Stunden im Freien.

Sommerabende im Garten, das sanfte Zirpen der Grillen, ein kühles Getränk in der Hand, wäre da nicht das lästige Surren von Mücken. Doch bevor Sie zur chemischen Keule greifen, schauen Sie sich lieber in der Pflanzenwelt um! Die Natur bietet eine ganze Palette an duftenden Helfern, die nicht nur hübsch aussehen und gut riechen, sondern auch effektiv gegen Ungeziefer wirken. Hier kommen die besten Pflanzen, die Mücken und Co. ganz natürlich fernhalten.

Basilikum

© Getty Images ×

Die Pflanze verströmt einen intensiven Duft, der Mücken so gar nicht schmeckt. Besonders effektiv wirkt Basilikum, wenn Sie mehrere Töpfe in der Nähe von Sitzbereichen oder Fensterbänken platzieren. Der Geruch, der von den ätherischen Ölen ausgeht, überdeckt die menschlichen Duftstoffe, die Mücken normalerweise anziehen.

Eukalyptus

Der silbrig-grüne Eukalyptus ist nicht nur optisch ein Highlight, sondern auch eine natürliche Mückenabwehr. Seine Blätter enthalten das ätherische Öl Eukalyptol, das eine stark abschreckende Wirkung auf Insekten hat. Eukalyptus lässt sich gut im Topf ziehen, allerdings liebt er Sonne und Wärme, ideal also für den Sommer auf Balkon oder Terrasse.

Lavendel

Die ätherischen Öle in den violetten Blüten wirken nicht nur beruhigend auf uns Menschen, sondern sind für viele Insekten, insbesondere Mücken und Motten, ein echtes No-Go. Die Pflanze liebt sonnige, trockene Standorte und ist äußerst pflegeleicht. Zudem zieht Lavendel nützliche Insekten wie Bienen und Schmetterlinge an, was ihn auch ökologisch wertvoll macht.

Mediterrane Kräuter

© Getty Images ×

Rosmarin, Oregano und Thymian sind nicht nur aromatisch und lecker, sondern auch ein effektiver Schutz gegen Mücken. Besonders Rosmarin enthält stark duftende ätherische Öle, die Insekten irritieren und fernhalten.

Zitronengras und Zitronenmelisse

Diese beiden Pflanzen sind besonders bekannt für ihre insektenabwehrenden Eigenschaften. Ihr frischer Zitrusduft wirkt wie ein natürliches Mückenspray und das Beste: Beide Pflanzen lassen sich hervorragend kombinieren, im Beet, im Topf oder als duftende Ergänzung in der Gartenküche.

Tomaten

Tomatenpflanzen sondern einen Duft ab, der Mücken gar nicht schmeckt. Am wirksamsten ist der Geruch der Blätter. Sie geben einen starken, leicht herben Geruch ab, den viele Insekten meiden. Besonders wirkungsvoll ist es, wenn Sie Tomatenpflanzen rund um Terrassen oder Balkone platzieren.