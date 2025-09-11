Teppich reinigen leicht gemacht: Die 5 ultimativen Hausmittel

Wenn die kalten Monate nahen, zaubern Teppiche in unseren Räumen eine wohlige Atmosphäre und lassen das Zuhause gemütlich wirken. Doch leider sind sie auch wahre Schmutzfänger. Aber keine Sorge: Mit bewährten Hausmitteln erstrahlt der Teppich im Handumdrehen wieder in neuem Glanz!

Ob im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer – Teppiche machen das Zuhause erst so richtig gemütlich. Doch leider saugen sie alles auf, was auf den Boden fällt. Ob Staub, Tierhaare oder sogar Rotweinflecken – oft ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Teppich seine unschönen Flecken zeigt. Zum Glück kennen wir die richtigen Mittel, mit denen sich der Teppich auch ohne teure Reinigungsmittel wieder auf Vordermann bringen lässt.

So oft sollten Sie den Teppich saugen

© Getty Images

Bevor es an die Flecken geht, ein schneller Profi-Tipp: Saugen Sie Ihren Teppich mindestens zweimal pro Woche! In einer vierköpfigen Familie sollten Sie ruhig noch öfter zum Staubsauger greifen. Regelmäßiges Saugen verhindert, dass sich Staub und Schmutz tief in den Fasern festsetzen. Besonders für Allergiker ein absolutes Muss, um Milben und andere unangenehme Partikel fernzuhalten.

Die besten Hausmittel gegen Teppich-Flecken

© Getty Images

Natron oder Backpulver

Natron oder Backpulver neutralisieren unangenehme Gerüche und wirken gleichzeitig gegen Flecken. Einfach eine großzügige Menge auf den Fleck oder den gesamten Teppich streuen, mit einer weichen Bürste leicht einarbeiten und nach ein paar Stunden absaugen. Für hartnäckige Flecken kann das Pulver auch über Nacht einwirken.

Mineralwasser

Sofern der Teppich Wasser verträgt, ist Mineralwasser ein praktisches Mittel, um Flecken schnell zu entfernen. Geben Sie einfach eine kleine Menge Mineralwasser auf den Fleck und tupfen Sie mit einem sauberen Tuch vorsichtig darüber. Das Sprudelwasser löst die Flecken auf und nimmt sie auf. Achten Sie darauf, nicht zu stark zu reiben, um die Fasern nicht zu beschädigen.

Essig

Essig ist nicht nur in der Küche ein wahrer Alleskönner, sondern auch ein effektives Hausmittel für die Teppichreinigung. Mischen Sie Essig mit Wasser im Verhältnis 1:1 und sprühen Sie diese Lösung auf den Fleck. Lassen Sie es einige Minuten einwirken und tupfen Sie es dann mit einem Tuch ab. Testen Sie das Mittel allerdings unbedingt davor auf einer unauffälligen Stelle.

Rasierschaum

Rasierschaum mag auf den ersten Blick vielleicht nicht wie ein typisches Reinigungsmittel erscheinen, doch er ist besonders effektiv bei der Entfernung von fettigen Flecken, wie sie zum Beispiel durch Öl oder Wachs entstehen. Tragen Sie eine kleine Menge Rasierschaum auf den Fleck auf, arbeiten Sie ihn sanft in den Teppich ein und lassen Sie ihn für einige Stunden einwirken. Danach einfach mit einem feuchten Tuch abwischen, der Fleck sollte verschwunden sein.