Das sollten Sie in der Woche vom 13. Oktober bis 19. Oktober laut Mondkalender tun
KW 42

Das sollten Sie in der Woche vom 13. Oktober bis 19. Oktober laut Mondkalender tun

12.10.25, 07:00
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 13.10. - 19.10.

Montag - 13. Oktober 2025

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

In dieser Jahreszeit sollte die Brust vor Kälte geschützt werden. Wer Atemübungen im Freien macht, ist für den Winter gut gerüstet.

Dienstag – 14. Oktober 2025

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

Vernachlässigte Büro- und Zimmerpflanzen zurückschneiden. Am besten vor 9:00 Uhr frühstücken. Das wäre gut für das Immunsystem.

Mittwoch – 15. Oktober 2025

  • Mond nimmt ab
  • Löwe

Nutzen Sie die nächsten Tage für einen neuen Haarschnitt. Die Haare wachsen dicht und stabil nach. Besonders strapaziertes Haar profitiert davon.

Donnerstag – 16. Oktober 2025

  • Mond nimmt ab
  • Löwe

Das Herz sollte heute niemand überstrapazieren. Ein Obsttag wäre ideal. Zumindest vor dem Kaffee etwas Obst essen! Schwarz macht heute müde.

Freitag – 17. Oktober 2025

  • Mond nimmt ab
  • Jungfrau

Wer einen Garten hat, sollte die Pflanzzeit bis Sonntag noch nutzen. An Jungfrau wächst alles schnell und die Wurzeln bekommen einen gesunden Schub.

Samstag – 18. Oktober 2025

  • Mond nimmt ab
  • Jungfrau

Ein Fastenwochenende wäre ideal und vergessen Sie nicht, ausreichend zu trinken. Massieren Sie Ihren kleinen Finger, das ist gut für Knochen und Dünndarm. 

Sonntag – 19. Oktober 2025

  • Mond nimmt ab
  • Jungfrau

Jetzt haben sie die letzte Chance fürs Umtopfen vor dem Winter. Denken Sie heute großzügig und ohne Vorurteile!

