Das sollten Sie in der Woche vom 22. September bis 28. September laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 22.09. - 28.09.

Montag - 22. September 2025

Mond nimmt zu

Waage

An Waage immer die Zeigefinger massieren. Heute wäre das ab 15 Uhr optimal. Gehen Sie mit rot heute sparsam um – Hektikgefahr!

Dienstag – 23. September 2025

Mond nimmt zu

Waage

Aufbauende Gesichtsmasken ziehen heute gut ein. Milchprodukte, besonders abends, fördern Orangenhaut. Viel Treppensteigen – hält fit.

Mittwoch – 24. September 2025

Mond nimmt zu

Waage

Massagen im Hüftbereich sind an Waage erfolgreicher. Fette Speisen heute unbedingt meiden. Besonders am Abend wäre das ratsam!

Donnerstag – 25. September 2025

Mond nimmt zu

Skorpion

Es kommen die letzten Tage zum Kräutersammeln. Noch einmal ausnutzen! Die Kräuter allerdings erst zwischen 8. Und 15. Oktober abfüllen!

Freitag – 26. September 2025

Mond nimmt zu

Skorpion

Notfälle ausgenommen: Nach Möglichkeit keine Operationen im Unterleib. Der Heilungsprozess dauert länger. Befruchtung verspricht hingegen Erfolg.

Samstag – 27. September 2025

Mond nimmt zu

Schütze

Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um Blätter, Wurzeln, Moose und Nüsse für Trockengestecke und Kränze zu sammeln.

Sonntag – 28. September 2025

Mond nimmt zu

Schütze

Aufbauende Massagen für die Oberschenkel tun jetzt gut. Wenn möglich, keine Krampfaderentfernung an Schütze.