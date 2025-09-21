Alles zu oe24VIP
Das sollten Sie in der Woche vom 22. September bis 28. September laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 39

Das sollten Sie in der Woche vom 22. September bis 28. September laut Mondkalender tun

21.09.25, 06:41
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 22.09. - 28.09.

Montag - 22. September 2025

  • Mond nimmt zu
  • Waage

An Waage immer die Zeigefinger massieren. Heute wäre das ab 15 Uhr optimal. Gehen Sie mit rot heute sparsam um – Hektikgefahr!

Dienstag – 23. September 2025

  • Mond nimmt zu
  • Waage

Aufbauende Gesichtsmasken ziehen heute gut ein. Milchprodukte, besonders abends, fördern Orangenhaut. Viel Treppensteigen – hält fit.

Mittwoch – 24. September 2025

  • Mond nimmt zu
  • Waage

Massagen im Hüftbereich sind an Waage erfolgreicher. Fette Speisen heute unbedingt meiden. Besonders am Abend wäre das ratsam!

Donnerstag – 25. September 2025

  • Mond nimmt zu
  • Skorpion

Es kommen die letzten Tage zum Kräutersammeln. Noch einmal ausnutzen! Die Kräuter allerdings erst zwischen 8. Und 15. Oktober abfüllen!

Freitag – 26. September 2025

  • Mond nimmt zu
  • Skorpion

Notfälle ausgenommen: Nach Möglichkeit keine Operationen im Unterleib. Der Heilungsprozess dauert länger. Befruchtung verspricht hingegen Erfolg.

Samstag – 27. September 2025

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um Blätter, Wurzeln, Moose und Nüsse für Trockengestecke und Kränze zu sammeln.

Sonntag – 28. September 2025

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

Aufbauende Massagen für die Oberschenkel tun jetzt gut. Wenn möglich, keine Krampfaderentfernung an Schütze.

