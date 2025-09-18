Neumond am 21. September: Für 3 Sternzeichen beginnt ein neues Kapitel

Drei Sternzeichen starten am 21. September in eine strahlende neue Lebensphase.

Der goldene Spätsommer wird diesen Sonntag von einem kosmischen Highlight gekrönt: Der Neumond im Zeichen Jungfrau schenkt uns die Chance auf einen Neuanfang. Er ist wie ein leeres Blatt Papier, das neu beschrieben werden darf. Drei Sternzeichen dürfen sich an diesem Tag besonders freuen. Für sie beginnt jetzt ein neues Kapital.

Neumond am 21. September im Sternzeichen Jungfrau

© Getty Images

Der Neumond am 21. September steht im akribischen Zeichen Jungfrau. Die Jungfrau ist bekannt für ihre Liebe zum Detail, ihren Sinn für Ordnung und ihrer strukturierenden Kraft. Das Universum bietet uns einen Frühjahrsputz für die Seele an und schafft Raum für Neues. Der kosmische Neuanfang weckt frische Energien und bringt neue Chancen. Drei Sternzeichen spüren den Neumond besonders intensiv. Für sie öffnet sich eine Tür voller Möglichkeiten und Klarheiten.

Neumond-Horoskop: Für drei Sternzeichen beginnt am 21. September ein Neuanfang

© Getty Images

Jungfrau (24. August – 23. September)

Für die Jungfrau wirkt der Neumond wie ein Neustart. Statt sich in Perfektionismus zu verlieren, erkennt sie plötzlich eine klare Richtung. Dinge, die bisher auf die Seite geschoben wurden, bekommen Struktur. Ob beruflicher Traum oder privates Ziel: Jetzt ist ihre Chance, Träume in die Realität zu bringen.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Der Neumond baut für Wassermänner die Brücke zwischen Vision und Realität. Seine Ideen sind groß, doch oft fehlt die Umsetzung. Jetzt ist die Zeit, um aus Träumen konkrete Schritte zu machen. Ein Projekt, das bisher nur Zukunftsmusik war, bekommt Konturen. Der Neumond macht deutlich: Es ist machbar.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Dem Krebs wird am 21. September das Wesentliche klar. Sein Herz weiß längst, was er braucht. Der Neumond schenkt ihm die emotionale Kraft, das umzusetzen. Es geht weniger um Anerkennung, sondern darum, endlich anzukommen. Altes darf losgelassen werden, damit Neues entstehen kann.