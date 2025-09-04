Vollmond & Mondfinsternis: 3 Sternzeichen erleben am 7. September den Höhepunkt des Jahres

Am 7. September 2025 erwartet uns ein besonders kraftvoller Vollmond am Nachthimmel, denn dieser wird von einer totalen Mondfinsternis begleitet. Für 3 Sternzeichen wird das seltene Himmelsereignis zur Schicksalsnacht.

Der 7. September 2025 markiert einen astrologischen Ausnahmezustand: Ein Vollmond im emotionalen Sternzeichen Fische trifft auf eine totale Mondfinsternis – ein Ereignis, das als einer der kraftvollsten Momente des Jahres gilt. Gefühle brechen auf, alte Strukturen geraten ins Wanken, und der Himmel öffnet ein Tor für Neubeginn und innere Klarheit. Für drei Sternzeichen gipfelt diese Nacht in einem wahren Höhepunkt des Jahres.

Vollmond am 7. September: Warum spricht man vom Blutmond?

Während der Mondfinsternis taucht der Erdschatten den Vollmond in ein mystisches, dunkelrotes Licht. Dieses seltene Schauspiel, bekannt als Blutmond, verstärkt die Wirkung des ohnehin intensiven Fische-Vollmonds um ein Vielfaches. Intuition, Mitgefühl und Spiritualität treten in den Vordergrund – und die Energie fordert dazu auf, Ballast abzuwerfen und das Herz für Neues zu öffnen.

Große Emotionen: Diese Sternzeichen stehen jetzt am Wendepunkt

Während alle Sternzeichen große Emotionen spüren, wirken sie besonders stark auf drei Zeichen.

1. Fische

Für Fische ist dieser Vollmond der emotionale Höhepunkt des Jahres. Ihre ohnehin starke Sensibilität steigert sich noch – Intuition und Empathie erreichen eine neue Dimension. Jetzt ist die Zeit gekommen, Illusionen loszulassen, Grenzen zu ziehen und Heilung zuzulassen. Wer den Mut hat, Altes endgültig abzuschließen, wird mit neuer innerer Stärke belohnt.

2. Jungfrau

Da die Sonne während der Mondfinsternis in ihrem Zeichen steht, spüren Jungfrauen die kosmische Spannung besonders intensiv. Zwischen ihrem Bedürfnis nach Kontrolle und der grenzenlosen Fische-Energie entsteht ein Konflikt, der Entscheidungen fordert. Diese Nacht ruft dazu auf, loszulassen, Prioritäten neu zu ordnen und Klarheit über den eigenen Weg zu gewinnen.

3. Schütze

Der Blutmond öffnet für Schützen ein Tor zur Selbsterkenntnis. Statt wie gewohnt den Blick nach außen zu richten, zwingt die Fische-Energie zur Innenschau. Spirituelle Themen, Sinnfragen und persönliche Wahrheiten treten in den Vordergrund. Wer diesen Moment nutzt, kann eine neue Richtung einschlagen – getragen von Ruhe, Erkenntnis und innerer Stärke.