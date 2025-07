Der Vollmond am 10. Juli katapultiert drei Sternzeichen in einen finanziellen Höhenflug

Am 10. Juli 2025 um 22:37 erstrahlt ein neuner Vollmond am Nachthimmel. Der „Donnermond“ findet im Erdzeichen des Steinbocks statt und bringt vor allem drei Sternzeichen jede Menge Chancen, ihren Weg neu auszurichten.

Die erste Jahreshälfte liegt bereits hinter uns, und der Juli 2025 bringt spürbare energetische Umbrüche mit sich. Zwischen Phasen der Beschleunigung und verlangsamten, rückläufigen Energien entsteht eine Zeitqualität, die sowohl innere als auch äußere Umstellungen erfordert. Inmitten dieser Dynamik entfaltet sich am 10. Juli der Vollmond im Steinbock – auch bekannt als „Donnermond“, eine Anspielung auf die intensiven Gewitter dieser Jahreszeit.

© Getty Images

So beeinflusst uns der Vollmond am 10. Juli 2025

Der Steinbock-Vollmond wirkt wie ein klarer Impuls, die Realität nüchtern zu betrachten – besonders in Bezug auf Karriere, Beruf und persönliche Ziele. Er konfrontiert uns mit der Frage: Wo stehen wir wirklich und wo wollen wir hin? Seine Energie lenkt den Fokus auf Verantwortung, Struktur und Durchhaltevermögen – zentrale Qualitäten für alle, die mehr als nur kurzfristige Erfolge anstreben. Wer sich aktuell beruflich orientierungslos fühlt oder spürt, dass der bisherige Weg nicht zum gewünschten Ziel führt, wird jetzt eingeladen, Bilanz zu ziehen.

Gleichzeitig bringt die Steinbock-Energie die nötige Klarheit, um Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus, sondern mit Weitsicht zu treffen. Das Zeichen steht für Ausdauer, Selbstdisziplin und das Streben nach Substanz – genau das, was es jetzt braucht, um berufliche Neuausrichtung mit langfristigem Erfolgspotenzial zu wagen oder bestehende Wege mit neuer Entschlossenheit weiterzugehen. Diese Mondphase erinnert uns daran: Wahrer Erfolg entsteht nicht durch Zufall, sondern durch klare Ziele, innere Haltung und konsequentes Handeln.

© Getty Images

Vollmond am 10. Juli: Drei Sternzeichen haben jetzt das größte Erfolgspotenzial

Der Vollmond im Steinbock am 10. Juli bringt besonders für drei Sternzeichen einen starken beruflichen Impuls. Ob Karriereschub, finanzieller Zuwachs oder neue Klarheit über den eigenen Weg – diese Konstellation wirkt wie ein kosmischer Richtungsweiser.

Fische (20. Februar – 20. März)

Für Fische kann dieser Vollmond zum wahren Berufs-Booster werden. Ein kreativer Traum, ein lang vorbereitetes Projekt oder eine wertvolle Zusammenarbeit könnte jetzt endlich in Bewegung kommen. Der Schlüssel liegt in Ihrer Intuition: Sie spüren genau, was richtig ist. Der Vollmond hilft Ihnen, diesen inneren Kompass ernst zu nehmen und mit Erfolg umzusetzen.

Widder (21. März – 20. April)

Für Widder-Geborene leuchtet der Vollmond direkt im Karrierebereich. Angefangene Projekte erreichen ihren Wendepunkt, alte Ideen bekommen plötzlich Aufwind. Möglicherweise winkt eine Beförderung, ein neues Jobangebot oder die lang verdiente Anerkennung. Gleichzeitig ist es ein guter Moment zur ehrlichen Selbstreflexion: Dieser Vollmond liefert die nötige Klarheit und den Mut, neue Wege zu gehen.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Schützen spüren verstärkt das Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit und genau hier setzt die Energie dieses Vollmonds an. Ob Gehaltsverhandlung, Jobwechsel oder ein Projekt, das endlich ernst genommen wird: Sie wissen jetzt genau, was Sie wert sind. Wer mutig handelt und Initiative ergreift, kann nicht nur finanziell gewinnen, sondern auch an Selbstvertrauen und Stabilität.