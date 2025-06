Vollmond am 11. Juni 2025: Für diese 4 Sternzeichen wird der Erdbeermond ungemütlich

„And Just Like That…“: Kult-Serie meldet sich mit Skandal-Szene zurück Die Fortsetzung des Serienklassikers „Sex and the City“ begeistert Fans seit nunmehr drei Staffeln. Am Donnerstag feierte die dritte Staffel ihre Premiere. Den Auftakt machte eine Szene, die für reichlich Gesprächsstoff sorgt.