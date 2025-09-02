Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 02.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Wie wäre es mit Selbstbeherrschung und freundlicher Zurückhaltung? Beruf: Streiten Sie nicht! Wirtschaftlich denken, vernünftigen Rat annehmen!

Fitness: Einen Schritt nach dem anderen! Weniger vornehmen, gut organisieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Man weiß Ihre Ernsthaftigkeit zu schätzen. Guter Tag für Aussprachen. Beruf: Punkten Sie mit Ihrer organisatorischen und ökonomischen Kompetenz!

Fitness: Sehr gute Konzentration. Dadurch finden Sie auch wieder mehr Ruhe.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Geben Sie sich mal ernsthafter! Dazu zählt auch, geduldig zuzuhören. Beruf: Seien Sie bereit umzudenken, stimmen Sie einfacheren Lösungen zu!

Fitness: Wer langsam und konzentriert vorgeht, hat alles viel besser im Griff.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Verständigen Sie sich vernünftig, statt eingeschnappt zu reagieren! Beruf: Notwendige Einschränkungen akzeptieren! Gehen Sie kein Risiko ein!

Fitness: Ihre Seele ist heute sehr empfindlich. Zurückschalten und relaxen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Guter Tag, um Konflikte mit vernünftigen Aussprachen zu bereinigen. Beruf: Versäumtes nachholen, Ordnung schaffen, Administratives erledigen!

Fitness: Mit konzentrierten kleinen Schritten bekommen Sie Stress in den Griff.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Sympathien sind Ihnen heute sicher. Die Chance, mehr daraus zu machen. Beruf: Treten Sie vor! Ihre Argumente und Lösungsvorschläge sind am Punkt.

Fitness: Dank Ihrer mentalen Stärke sind Sie allen Herausforderungen gewachsen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Rechnen Sie mit Widerständen! Gehen Sie cool und gelassen damit um! Beruf: Der Vernunft das letzte Wort! Konstruktiv, rationell und pragmatisch!

Fitness: Kühler Kopf und weniger Aufwand! Konzentration auf Wesentliches!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Vernünftige Gespräche sind der richtige Weg, einander näher zu kommen. Beruf: Es geht um Effizienz und Vereinfachung. Ganz nüchtern und pragmatisch!

Fitness: Ruhe und Konzentration! Guter Tag, um sich wieder etwas zu sammeln.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Bezähmen Sie Ihr Temperament! Ernsthaftigkeit kommt heute besser an. Beruf: Öffnen Sie sich für vernünftige Argumente! Es geht auch ganz einfach.

Fitness: Sie dürfen sich ruhig mehr Zeit lassen. Dann hat alles mehr Qualität.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Gehen Sie aus und lassen Sie sich finden! Sie sind nicht zu übersehen. Beruf: Auf zu Meetings und Verhandlungen! Auch Prüfungen kriegen Sie hin.

Fitness: Sie sind heute sehr fokussiert. Denken Sie nur daran, mehr zu trinken!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Es lohnt sich, Anderen gut zuzuhören. Überdenken Sie Ihre Haltung! Beruf: Bringen Sie heute Organisatorisches und Behördliches in Ordnung!

Fitness: Was hat Vorrang? Klare Einteilung hilft Ihnen, Stress zu reduzieren.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Nicht zu romantisch! Realisten und Pragmatiker sind heute gefragt. Beruf: Denken Sie wirtschaftlich und rechnen Sie noch einmal genau nach!

Fitness: Langsamer und gewissenhafter: Guter Tag für konzentriertes Arbeiten.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.