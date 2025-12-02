Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 02.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Gelegenheit, vernünftige Grenzen zu ziehen. Und zwar mit kühlem Kopf! Beruf: Nehmen Sie Unterstützung dankbar an! Das tut auch Ihren Finanzen gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Die Venus-Opposition hat ausgedient. Zeit also für einen neuen Anlauf. Beruf: Auch das Teamwork klappt wieder besser. Auf zu neuen Möglichkeiten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Man könnte sich unverstanden fühlen. Hören Sie daher aufmerksam zu! Beruf: Es könnte finanzielle Probleme geben. Arrangieren Sie sich vernünftig!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Um die Wogen zu glätten, sollten Sie sich um mehr Toleranz bemühen. Beruf: Das Teamwork klappt besser, wenn Sie anderen mehr Spielraum einräumen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Auch wenn man Ihren Charme mag: Grenzen sollten Sie respektieren. Beruf: Lassen Sie heute mal andere bestimmen und machen Sie konstruktiv mit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Beziehungen werden kritisch hinterfragt. Lenken Sie einsichtig ein! Beruf: Werden Sie vorsichtiger in wirtschaftlichen Fragen, rechnen Sie nach!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Klären Sie erst mal ruhig und vernünftig, was verändert werden sollte! Beruf: Neue Investitionen könnten sich lohnen. Gehen Sie nur kein Risiko ein!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Mehr Respekt für Ihr Gegenüber, engen Sie den Partner bloß nicht ein! Beruf: Halten Sie sich mit Ihrer Meinung zurück, seien Sie mal diplomatisch!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Sie sind wieder sehr willkommen. Verhalten Sie sich aber respektvoll! Beruf: Lieber erst genau nachrechnen, bevor Sie Ihre Vorhaben präsentieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Nutzen Sie die Chance, das Miteinander respektvoll neu zu definieren! Beruf: Eigensinn loslassen, kooperativ handeln und neue Vorschläge annehmen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Viel geduldiger zur Sache! Dann kann das Miteinander wieder aufblühen. Beruf: Alles sehr mühsam? Geben Sie Widerstände auf und nehmen Sie Hilfe an!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Lieber etwas mehr Abstand. Mit Erwartungsdruck kommt man nicht klar. Beruf: Hüten Sie Ihre Finanzen strenger! Auf Sparkurs einzulenken wäre klug.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.