Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.09.2025
© oe24

Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.09.2025

Von
03.09.25, 00:00
Teilen

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne. 

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe: Es geht um vernünftige Einsichten. Cool bleiben, zuhören, reden! 
  • Beruf: Nehmen Sie kompetenten Rat an, statt Ihren Kopf durchzusetzen! 
  • Fitness: Auf Kondition und Konzentration kommt es an. Überlegt vorgehen! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe: Ein Lichtblick. Jetzt lässt sich über Differenzen vernünftig sprechen. 
  • Beruf: Eine sachliche, faire Haltung und Teamgeist ermöglichen Einigung. 
  • Fitness: Ihre Konzentration ist Ihre Stärke. Sie sehen nun wieder viel klarer. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Vernunft ist der richtige Leitfaden, um die Dinge nüchterner zu sehen. 
  • Beruf: Wenn Sie nicht recht behalten müssen, ist ein Konsens in Reichweite. 
  • Fitness: Nehmen Sie sich weniger vor! Voller Fokus auf den nächsten Schritt! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe: Keine Trotzreaktionen! Miteinander zu reden ist heute am wichtigsten. 
  • Beruf: Vorrang für praktisch Naheliegendes. Rat und Hilfe dankbar annehmen! 
  • Fitness: Cool und konsequent! Engagierter Einsatz vertreibt schlechte Laune. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe: Eine vernünftige, pragmatische Haltung schadet der Liebe sicher nicht. 
  • Beruf: Konzentration auf das Nächstliegende! So lässt sich Ordnung schaffen. 
  • Fitness: Weniger Aufwand und konzentriert! Es kommt auf gute Organisation an. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe: Als Gesprächspartner*in sind Sie willkommen. Aber nicht zu kritisch! 
  • Beruf: Sie rechnen genau und richtig. Seien Sie trotzdem kompromissbereit! 
  • Fitness: Mental sind Sie heute bestens ins Form. Kommunikation wirkt belebend. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe: Bloß nicht wieder zu emotionell! Vernünftige Einsichten sind wichtig. 
  • Beruf: Kritik ist erlaubt. Also nicht persönlich nehmen und sachlich bleiben! 
  • Fitness: Konzentrieren Sie sich auf das Notwendige, um Stress zu reduzieren! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe: Gefühle mal ausklammern, denn heute sollte der Verstand am Wort sein. 
  • Beruf: Man sollte mit Ihnen rechnen können. Seien Sie verlässlich zur Stelle! 
  • Fitness: Klarer Kopf ist heute von Vorteil. Ruhe bewahren und konzentrieren! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe: Nachhaltiger Zusammenhalt braucht jetzt eine vernünftige Einstellung. 
  • Beruf: Nachrechnen und Pläne überarbeiten! Sie dürfen auch Fehler zugeben. 
  • Fitness: Zurückhaltung in jeder Hinsicht wirkt beruhigend auf Ihre Nerven. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe: Man flirtet gerne mit Ihnen. Seien Sie aber charmanter und flexibler! 
  • Beruf: Der richtige Tag für Ihre Kompetenz und Ihr Wissen. Sie finden Gehör. 
  • Fitness: Stecken Sie mit Ihrer Motivation auch andere an. Austausch tut gut. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe: Auf verlässliche Präsenz kommt es an. Pflichtbewusstsein kann punkten. 
  • Beruf: Mehr Sitzfleisch und Ausdauer! Dann wird Stress mit Erfolg belohnt. 
  • Fitness: Diszipliniert und gut organisiert durch den Tag. Keine Ablenkungen! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.09.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Vernünftiger Austausch mit dem Partner erfordert geduldiges Zuhören. 
  • Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihrer Meinung, denken Sie jetzt pragmatischer! 
  • Fitness: Wer Rat und Hilfe annehmen kann, erweist seinen Nerven einen Gefallen. 

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

