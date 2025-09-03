Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Es geht um vernünftige Einsichten. Cool bleiben, zuhören, reden!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Ein Lichtblick. Jetzt lässt sich über Differenzen vernünftig sprechen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Vernunft ist der richtige Leitfaden, um die Dinge nüchterner zu sehen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Keine Trotzreaktionen! Miteinander zu reden ist heute am wichtigsten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Eine vernünftige, pragmatische Haltung schadet der Liebe sicher nicht.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Als Gesprächspartner*in sind Sie willkommen. Aber nicht zu kritisch!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Bloß nicht wieder zu emotionell! Vernünftige Einsichten sind wichtig.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Gefühle mal ausklammern, denn heute sollte der Verstand am Wort sein.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Nachhaltiger Zusammenhalt braucht jetzt eine vernünftige Einstellung.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Man flirtet gerne mit Ihnen. Seien Sie aber charmanter und flexibler!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Auf verlässliche Präsenz kommt es an. Pflichtbewusstsein kann punkten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Vernünftiger Austausch mit dem Partner erfordert geduldiges Zuhören.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.