Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.10.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Man ist Ihnen sehr gewogen. Die richtigen Worte finden Sie jetzt auch.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Ein bisschen mehr Temperament! Dann kommen Sie noch viel besser an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Lieber in Ruhe reden, statt impulsive, voreilige Reaktionen zu setzen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Innehalten, kühlen Kopf bewahren! Überlegt reden, statt zu streiten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Der Ton könnte sich verschärfen. Halten Sie sich verbal lieber zurück!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Seien Sie spontan zur Stelle und auch mal für Ungeplantes zu haben!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sind Sie mit Provokationen konfrontiert? Reagieren Sie sehr überlegt!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Kämpferisch zu diskutieren, ist nicht nötig. Es geht auch sachlich.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Es könnte ans Eingemachte gehen. Überschätzen Sie Ihre Optionen nicht!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Ziemlich hitziges Klima. Cool bleiben, nachdenken und in Ruhe reden!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Diskussionen könnten aus dem Ruder laufen. Daher friedlich bleiben!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Reden Sie vernünftig mit dem Partner und stellen Sie keine Ultimaten!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.