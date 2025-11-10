Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 10.11.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Lieber etwas leiser und einfühlsamer! Vertrauen ist am wichtigsten.

Lieber etwas leiser und einfühlsamer! Vertrauen ist am wichtigsten. Beruf: Erst mal einen Schritt zurück! Freundlicher Austausch statt Aufregung!

Erst mal einen Schritt zurück! Freundlicher Austausch statt Aufregung! Fitness: Alles etwas mühsam und aufreibend. Entspannen und cool bleiben!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Sehr gefühlvoll! Unsensibel zu agieren, macht Ihre Chancen zunichte.

Sehr gefühlvoll! Unsensibel zu agieren, macht Ihre Chancen zunichte. Beruf: Genau zu sein ist enorm wichtig, vor allem in finanziellen Belangen.

Genau zu sein ist enorm wichtig, vor allem in finanziellen Belangen. Fitness: Ein bisschen weniger Tempo! Achten Sie besser auf Ihre Bedürfnisse!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Verständnisvolle, geduldige Zuwendung! Und Worte vorsichtig abwägen!

Verständnisvolle, geduldige Zuwendung! Und Worte vorsichtig abwägen! Beruf: Wer rücksichtsvoll handelt, darf selbst mit mehr Verständnis rechnen.

Wer rücksichtsvoll handelt, darf selbst mit mehr Verständnis rechnen. Fitness: Entschleunigen! Auf gesunden Schlaf achten und viel bewusster essen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Heute dürfen Sie sich mehr Nähe wünschen. Perfekter Tag zum Kuscheln.

Heute dürfen Sie sich mehr Nähe wünschen. Perfekter Tag zum Kuscheln. Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihren Vorstellungen, seien Sie etwas flexibler!

Bestehen Sie nicht auf Ihren Vorstellungen, seien Sie etwas flexibler! Fitness: Sie sind heute sehr empfindlich. Ruhe geben und mal tief entspannen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Nutzen Sie unbedingt Ihre Chance, die Vertrauensbasis zu vertiefen!

Nutzen Sie unbedingt Ihre Chance, die Vertrauensbasis zu vertiefen! Beruf: Beweisen Sie heute soziale Kompetenz und punkten Sie mit Verständnis!

Beweisen Sie heute soziale Kompetenz und punkten Sie mit Verständnis! Fitness: Fühlen Sie mal in sich hinein: Was täte Ihrem Befinden wirklich gut?

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Mit mehr Mitgefühl und Verständnis lassen sich Fehler wiedergutmachen.

Mit mehr Mitgefühl und Verständnis lassen sich Fehler wiedergutmachen. Beruf: Gehen Sie anderen zur Hand! Hilfsbereitschaft wird bestimmt honoriert.

Gehen Sie anderen zur Hand! Hilfsbereitschaft wird bestimmt honoriert. Fitness: Stress loslassen, einfach mit dem Strom schwimmen und Hilfe annehmen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Es liegt Spannung in der Luft. Hinterfragen Sie Ihre eigene Haltung!

Es liegt Spannung in der Luft. Hinterfragen Sie Ihre eigene Haltung! Beruf: Nehmen Sie Kritik konstruktiv an, sonst verschärfen sich Differenzen!

Nehmen Sie Kritik konstruktiv an, sonst verschärfen sich Differenzen! Fitness: Kleinere Schritte, mehr Ruhe! Muten Sie sich heute nicht zu viel zu!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Sie dürfen sich angenommen fühlen. Daher Zeit nehmen für die Liebe!

Sie dürfen sich angenommen fühlen. Daher Zeit nehmen für die Liebe! Beruf: Sie haben den Blick für gute Lösungen. Präsentieren Sie Ihre Ideen!

Sie haben den Blick für gute Lösungen. Präsentieren Sie Ihre Ideen! Fitness: Steigende Motivationskurve. Aber konzentriert und nicht zu schnell!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Lieber mal einen Schritt zurück! Bloß nicht streiten oder laut werden!

Lieber mal einen Schritt zurück! Bloß nicht streiten oder laut werden! Beruf: Nutzen Sie die Chance, Hilfe anzunehmen und Fehler zu korrigieren!

Nutzen Sie die Chance, Hilfe anzunehmen und Fehler zu korrigieren! Fitness: Es wäre gut, Ihr Tempo zu drosseln und mehr für die Gesundheit zu tun!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Man braucht mehr Zeit und Gefühl. Daher geduldiger und einfühlsamer!

Man braucht mehr Zeit und Gefühl. Daher geduldiger und einfühlsamer! Beruf: Wer eigensinnig handelt, trägt heute nicht viel zur Produktivität bei.

Wer eigensinnig handelt, trägt heute nicht viel zur Produktivität bei. Fitness: Wobei entspannen Sie sich am besten? Wie wäre es mit Schönheitspflege?

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Der Wunsch nach Nähe nimmt zu. Zulassen, statt wieder mal wegzulaufen!

Der Wunsch nach Nähe nimmt zu. Zulassen, statt wieder mal wegzulaufen! Beruf: Freundlich, verständnisvoll, hilfsbereit! So klappt das Teamwork gut.

Freundlich, verständnisvoll, hilfsbereit! So klappt das Teamwork gut. Fitness: Achten Sie auf Körper und Seele, tun Sie auch mehr für Ihr Aussehen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Tiefes intuitives gegenseitiges Verständnis. Nur keine Diskussionen!

Tiefes intuitives gegenseitiges Verständnis. Nur keine Diskussionen! Beruf: Nehmen Sie Hilfe dankbar an, lassen Sie sich endlich einmal entlasten!

Nehmen Sie Hilfe dankbar an, lassen Sie sich endlich einmal entlasten! Fitness: Das Stimmungsbarometer steigt. Lassen Sie den Stress endlich mal los!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.