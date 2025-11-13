Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 13.11. 2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Etwas vernünftiger und realistischer und nicht wieder zu kämpferisch!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Eine Chance für Sie: Machen Sie sich nützlich, ohne sich aufzudrängen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ziemlich angespanntes Klima. Kein Tag, um Probleme zu diskutieren.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Möglichst cool und vernünftig, dann ist Ihre Unterstützung willkommen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Es ist sicher klüger nachzugeben, statt rechthaberisch zu diskutieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Sie fallen sehr angenehm auf. Nehmen Sie sich also Zeit für die Liebe!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Ein bisschen cooler! Vernünftiger machen Sie bestimmt mehr Eindruck.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wer sich ein bisschen pragmatischer gibt, kommt nocht viel besser an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Lassen Sie einfach Ihr Gegenüber bestimmen! Streit lohnt sich nicht.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: An Ihrer Seite fühlt man sich sicher aufgehoben und daher auch wohl.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Wieder etwas sachlicher, um Klarheit im Gefühlshaushalt zu schaffen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Nicht wieder zu dünnhäutig! Man darf sich auch mal kritischer äußern.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.