Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 14.04.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe : Zurückhaltung ist angebracht. Nehmen Sie sich Zeit, in Ruhe zuzuhören.

: Zurückhaltung ist angebracht. Nehmen Sie sich Zeit, in Ruhe zuzuhören. Beruf : Nehmen Sie mehr Rücksicht auf Empfindlichkeiten Ihrer Mitmenschen!

: Nehmen Sie mehr Rücksicht auf Empfindlichkeiten Ihrer Mitmenschen! Fitness: Runter vom Gas und aufmerksamer! Länger nachzudenken, lohnt sich.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe : Verständnisvoll und versöhnlich! Druck verträgt man heute gar nicht.

: Verständnisvoll und versöhnlich! Druck verträgt man heute gar nicht. Beruf : Nicht voreilig loslegen! Alles genau prüfen und mit anderen abstimmen!

: Nicht voreilig loslegen! Alles genau prüfen und mit anderen abstimmen! Fitness: Dosieren Sie Ihr Tempo vernünftig und kontrollieren Sie alles genauer!



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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe : Erst denken, dann reden! Etwas mehr Respektabstand und Empathie!

: Erst denken, dann reden! Etwas mehr Respektabstand und Empathie! Beruf : Sehr diplomatisch bleiben und in Streitfragen lieber mal nachgeben!

: Sehr diplomatisch bleiben und in Streitfragen lieber mal nachgeben! Fitness: Viel vorsichtiger durch den Tag, um Pannen und Umwege zu vermeiden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe : Zeit für freundlich klärende Aussprachen, bevor sich Krisen zuspitzen.

: Zeit für freundlich klärende Aussprachen, bevor sich Krisen zuspitzen. Beruf : Wenn Sie vernünftig zu vermitteln wissen, hört man Ihnen sicher zu.

: Wenn Sie vernünftig zu vermitteln wissen, hört man Ihnen sicher zu. Fitness: Auch wenn Sie motiviert sind: Konzentration, statt sich zu stressen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe : Geben Sie dem Partner Rückhalt und seien Sie ein wenig einfühlsamer!

: Geben Sie dem Partner Rückhalt und seien Sie ein wenig einfühlsamer! Beruf : Es ist wichtig, genauer hinzuschauen, um andere besser zu verstehen.

: Es ist wichtig, genauer hinzuschauen, um andere besser zu verstehen. Fitness: Gehen Sie gelassen an alles heran, dann bessert sich auch Ihre Laune!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe : Man ist heute sehr empfindlich. Seien Sie freundlich und hilfsbereit!

: Man ist heute sehr empfindlich. Seien Sie freundlich und hilfsbereit! Beruf : Hören Sie anderen erst mal in Ruhe zu, statt gleich zu widersprechen!

: Hören Sie anderen erst mal in Ruhe zu, statt gleich zu widersprechen! Fitness: Sehr anstrengender Tag. Tempo drosseln, Kräfte vernünftig einteilen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe : Gefühlvolle Anteilnahme ist gefragt. Deshalb achtsamer und geduldiger!

: Gefühlvolle Anteilnahme ist gefragt. Deshalb achtsamer und geduldiger! Beruf : Bemühen Sie sich heute, das Zusammenwirken mit anderen zu verbessern!

: Bemühen Sie sich heute, das Zusammenwirken mit anderen zu verbessern! Fitness: Organisieren Sie sich erst mal vernünftig, um Konfusion zu vermeiden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe : Ihre soziale Kompetenz ist willkommen. Ihr Sinn für Romantik ebenso.

: Ihre soziale Kompetenz ist willkommen. Ihr Sinn für Romantik ebenso. Beruf : Ermutigung wirkt besser als Kritik. Bringen Sie sich motivierend ein!

: Ermutigung wirkt besser als Kritik. Bringen Sie sich motivierend ein! Fitness: Beschränken Sie Ihr Tempo, nehmen Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe : Gehen Sie mit Ihrem Gegenüber einfühlsamer um und reden Sie weniger!

: Gehen Sie mit Ihrem Gegenüber einfühlsamer um und reden Sie weniger! Beruf : Gehen Sie mit Streitfragen diplomatischer um und setzen Sie auf Zeit!

: Gehen Sie mit Streitfragen diplomatischer um und setzen Sie auf Zeit! Fitness: Fuß vom Gaspedal und tief durchatmen, um sich besser zu konzentrieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe : Einfühlsame Kommunikation, um Konflikte beizeiten friedlich zu lösen!

: Einfühlsame Kommunikation, um Konflikte beizeiten friedlich zu lösen! Beruf : Stärken Sie den sozialen Zusammenhalt! Ohne Teamgeist geht es nicht.

: Stärken Sie den sozialen Zusammenhalt! Ohne Teamgeist geht es nicht. Fitness: Höchste Zeit, sich zu entspannen. Lassen Sie sich bloß nicht stressen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe : Lassen Sie ein bisschen Romantik aufkommen. Man braucht mehr Gefühl.

: Lassen Sie ein bisschen Romantik aufkommen. Man braucht mehr Gefühl. Beruf : Setzen Sie sich vermittelnd ein, um Differenzen freundlich zu lösen!

: Setzen Sie sich vermittelnd ein, um Differenzen freundlich zu lösen! Fitness: Zu viel Druck ist kontraproduktiv. Lassen Sie weg, was noch Zeit hat!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe : Man zeigt sicher Interesse an Ihnen. Sie dürfen es dankbar annehmen.

: Man zeigt sicher Interesse an Ihnen. Sie dürfen es dankbar annehmen. Beruf : Ein guter Tag für Ihre Ideen und Vorhaben und um darüber zu sprechen.

: Ein guter Tag für Ihre Ideen und Vorhaben und um darüber zu sprechen. Fitness: Sehr gute Konzentration. Sie sind auch für Schwieriges gut gerüstet.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.