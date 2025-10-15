Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 15.10.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Seien Sie charmant, aber in Ihrer Haltung insgesamt viel ernsthafter.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Möglichst tolerant: Kommen Sie den Wünschen Ihres Gegenübers nach!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Genießen Sie das Leben und die Liebe, ohne den Verstand auszuschalten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Keinen Erwartungsdruck! Geben Sie Ihrem Gegenüber mehr Spielraum!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Man mag Sie, aber funktionieren kann es nur, wenn man Ihnen vertraut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Selbstbewusst und charmant! Lieber genau zuhören und weniger reden!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Freuen Sie sich auf Komplimente. Nur nicht gleich zu vertrauensselig!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Keine Forderungen, keine Eifersucht! Charmant, großzügig, wohlwollend!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Sie dürfen heute wieder mehr Spaß haben. Man ist Ihnen sicher gewogen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Sie sollten bereit sein, mit dem Partner mehr Lebensfreude zu teilen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Ihr Charme wirkt. Nur Ihre Worte sollten Sie viel achtsamer wählen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Spielverderber mag man nicht, teilen Sie mehr Freude mit dem Partner!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.