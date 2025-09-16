Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Mitdenken und mitfühlen statt rücksichtlos und egoistisch zu handeln!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Unruhige Stimmung mit Gelassenheit, Geduld und Feingefühl abfedern!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Streitlust könnte die Stimmung trüben. Steigen Sie nicht darauf ein!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Sehnen Sie sich nach Verständnis? Dann hören Sie mal auf zu schmollen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Seien Sie eine souveräne Instanz, die mit Launen tolerant umgeht!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Gehen Sie mit Erwartungen des Partners viel verständnisvoller um!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Selbstbeherrschung ist die beste Methode, den Hausfrieden zu wahren.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Ein Schuss Romantik schadet nicht. Feingefühl ist aber am wichtigsten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Sehnsucht nach mehr Nähe? Überfordern Sie Ihr Gegenüber nicht damit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Es könnte sich etwas zusammenbrauen. Cool bleiben, gelassen reagieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Man braucht Fürsorglichkeit und Geduld Seien Sie für Ihren Partner da!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Man kommt wohl wieder auf Sie zu. Öffnen Sie sich ganz vorurteilsfrei!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.