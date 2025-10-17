Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 17.10.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Zuhören und mitdenken! Wer sich nicht einfühlt, versteht nur wenig. Beruf: Nicht unnütz diskutieren! Einfache, praktische Lösungen sind gefragt.

Nicht unnütz diskutieren! Einfache, praktische Lösungen sind gefragt. Fitness: Vernünftiger und nüchterner! Tun Sie wieder mehr für Ihre Gesundheit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Sie fallen wieder angenehmer auf. Machen Sie sich einfach nützlich! Beruf: Sie wissen, was heute Vorrang hat. Binden Sie andere diplomatisch ein!

Sie wissen, was heute Vorrang hat. Binden Sie andere diplomatisch ein! Fitness: Viel Energie, aber auch viel Stress. Organisieren Sie sich effizient!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Nicht zu übermütig oder streitlustig! Vernünftig, freundlich, charmant! Beruf: Lenken Sie pragmatisch ein, statt sich mit Diskussionen aufzuhalten!

Lenken Sie pragmatisch ein, statt sich mit Diskussionen aufzuhalten! Fitness: Stress und Aufregungen loslassen! Tun Sie mehr für Ihre Entspannung!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Nicht wieder zu emotionell! Eine sachliche Haltung kommt besser an. Beruf: Diskussionen sind nicht zielführend. Packen Sie doch praktisch mit an!

Diskussionen sind nicht zielführend. Packen Sie doch praktisch mit an! Fitness: Heute wäre es gut, wieder mal besser auf Ihre Ernährung zu achten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Sie sollten einfach nur vernünftig und zuverlässig zur Stelle sein. Beruf: Nutzen Sie die Gelegenheit, sich auf naheliegende Lösungen zu einigen!

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich auf naheliegende Lösungen zu einigen! Fitness: Der Stress lässt spürbar nach. Ohne Emotionen wird alles einfacher.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Ein guter Tag, um das Miteinander wieder zu stärken und zu vertiefen. Beruf: Ihre Einschätzung und Ihre Vorschläge sind heute sicher sehr gefragt.

Ihre Einschätzung und Ihre Vorschläge sind heute sicher sehr gefragt. Fitness: Sie haben viel Energie. Nehmen Sie sich auch Zeit für Ihre Schönheit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Nur nicht wieder zu kompliziert. Liebe kann auch ganz einfach sein. Beruf: Praxis hat Vorrang vor Theorie, kontrollieren Sie nur alles genauer!

Praxis hat Vorrang vor Theorie, kontrollieren Sie nur alles genauer! Fitness: Tun Sie heute mehr für Ihre Gesundheit, speziell punkto Ernährung!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Wenn Sie sich nüchtern und vernünftiger zeigen, läuft es viel besser. Beruf: Im Zweifelsfall sind einfache und praktische Lösungen die besseren.

Im Zweifelsfall sind einfache und praktische Lösungen die besseren. Fitness: Nüchtern, sachlich und effizient durch den Tag, ganz ohne Umwege!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Sprunghaftes und impulsives Verhalten wir heute gar nicht goutiert. Beruf: Zurückhaltung mit abgehobenen Ideen! Packen Sie Naheliegendes an!

Zurückhaltung mit abgehobenen Ideen! Packen Sie Naheliegendes an! Fitness: Heute ist es wichtig, Ruhe zu bewahren. Langsamer und konzentriert!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Verbessern Sie die Stimmung! Heute ist man Ihnen durchaus gewogen. Beruf: Sorgen Sie für praktische Lösungen, mit denen alle gut leben können!

Sorgen Sie für praktische Lösungen, mit denen alle gut leben können! Fitness: Heute regt sich wieder starke Motivation. Aber konzentriert bleiben!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Gut möglich, dass man Sie braucht. Punkten Sie mit Hilfsbereitschaft! Beruf: Prioritäten ordnen und volle Konzentration auf den nächsten Schritt!

Prioritäten ordnen und volle Konzentration auf den nächsten Schritt! Fitness: Bessere Organisation, mehr Ruhe! Konzentriert schaffen Sie viel mehr.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Wieder schlechte Stimmung? Kehren Sie erst mal vor der eigenen Tür! Beruf: Verzichten Sie auf Kritik und Widerspruch, packen Sie einfach mit an!

Verzichten Sie auf Kritik und Widerspruch, packen Sie einfach mit an! Fitness: Sie brauchen heute mehr Ruhe. Allzu Anstrengendes lieber vertagen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.