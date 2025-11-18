Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 18.11.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe : Bereit, bedingungslos ja zu sagen? Dann stehen Ihre Chancen bestens.

: Bereit, bedingungslos ja zu sagen? Dann stehen Ihre Chancen bestens. Beruf : Sie sollten auf andere hören. Vor allem im Interesse Ihrer Finanzen.

: Sie sollten auf andere hören. Vor allem im Interesse Ihrer Finanzen. Fitness: Nehmen Sie ruhig mal Hilfe an, um sich nicht zu sehr zu verausgaben!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe : Gefühle auf dem Prüfstand? Auf stur zu schalten, ist keine Lösung.

: Gefühle auf dem Prüfstand? Auf stur zu schalten, ist keine Lösung. Beruf : Nicht eigensinnig! Es ist sicher klüger, andere stärker einzubinden.

: Nicht eigensinnig! Es ist sicher klüger, andere stärker einzubinden. Fitness: Es könnte sehr anstrengend werden. Loslassen und Hilfe annehmen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe : Gefühle brauchen viel mehr Tiefgang. Daher auch mehr Ernsthaftigkeit.

: Gefühle brauchen viel mehr Tiefgang. Daher auch mehr Ernsthaftigkeit. Beruf : Gründlicher und mit klarem Konzept! Speziell in finanziellen Fragen.

: Gründlicher und mit klarem Konzept! Speziell in finanziellen Fragen. Fitness: Sehr guter Tag für Regenerationsmaßnahmen. Tiefe Entspannung tut gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe : Heute sind Sie wieder sehr begehrt. Es könnte leidenschaftlich werden.

: Heute sind Sie wieder sehr begehrt. Es könnte leidenschaftlich werden. Beruf : Guter Tag für finanzielle Belange, aber auch für Vorstellungstermine.

: Guter Tag für finanzielle Belange, aber auch für Vorstellungstermine. Fitness: Ab ins Fitnesscenter! Perfekter Tag, um die Muskeln spielen zu lassen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe : Mit impulsiven Aktionen könnten Sie zwischen allen Stühlen landen.

: Mit impulsiven Aktionen könnten Sie zwischen allen Stühlen landen. Beruf : Keine Machtkämpfe! Wer auf andere hört, ist bestimmt besser beraten.

: Keine Machtkämpfe! Wer auf andere hört, ist bestimmt besser beraten. Fitness: Weniger ist heute mehr. Programm abspecken und viel gelassener voran!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe : Es könnte ernst werden. Sind Sie bereit, mehr Gefühl zu investieren?

: Es könnte ernst werden. Sind Sie bereit, mehr Gefühl zu investieren? Beruf : Denken Sie gründlich nach! Es geht um nachhaltig gesicherte Lösungen.

: Denken Sie gründlich nach! Es geht um nachhaltig gesicherte Lösungen. Fitness: Achten Sie heute gut auf Ihre Ernährung! Sehr empfindliche Verdauung.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe : Nicht mit Gefühlen spielen! Man könnte Sie vor Entscheidungen stellen.

: Nicht mit Gefühlen spielen! Man könnte Sie vor Entscheidungen stellen. Beruf : Überprüfen Sie alles gründlicher und rechnen Sie auch genauer nach!

: Überprüfen Sie alles gründlicher und rechnen Sie auch genauer nach! Fitness: Wie steht es um Ihre Lebensweise? Ändern Sie, was Ihnen nicht guttut!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe : Sagen Sie doch, was Ihr Herz begehrt. Man erfüllt Ihnen Ihre Wünsche.

: Sagen Sie doch, was Ihr Herz begehrt. Man erfüllt Ihnen Ihre Wünsche. Beruf : Bewerben Sie sich für neue Aufgaben1 Es sieht auch finanziell gut aus.

: Bewerben Sie sich für neue Aufgaben1 Es sieht auch finanziell gut aus. Fitness: Angenehme Tagesenergie, die auch bestärkendes Feedback bereithält.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe : Echter Zusammenhalt ist gefragt, daher ist Loyalität am wichtigsten.

: Echter Zusammenhalt ist gefragt, daher ist Loyalität am wichtigsten. Beruf : Lassen Sie sich heute in finanziellen Fragen lieber gründlich beraten!

: Lassen Sie sich heute in finanziellen Fragen lieber gründlich beraten! Fitness: Neues Styling gefällig? Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihre Schönheit.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe : Beziehungsarbeit braucht Geduld und Hingabe. Somit sehr viel Gefühl.

: Beziehungsarbeit braucht Geduld und Hingabe. Somit sehr viel Gefühl. Beruf : Zustimmung statt Widerspruch, um Klima und Teamgeist zu verbessern.

: Zustimmung statt Widerspruch, um Klima und Teamgeist zu verbessern. Fitness: Guter Gesundheits- und Therapietag. Zeit für Regeneration muss sein.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe : Schon wieder verunsichert? Lassen Sie sich nicht von Emotionen leiten!

: Schon wieder verunsichert? Lassen Sie sich nicht von Emotionen leiten! Beruf : Vorsichtiger in finanziellen Fragen! Kalkulieren Sie daher sorgfältig!

: Vorsichtiger in finanziellen Fragen! Kalkulieren Sie daher sorgfältig! Fitness: Steigen Sie heute auf die Bremse und meiden Sie große Anstrengungen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe : Die Sympathien sind auf Ihrer Seite. Lassen Sie auch Leidenschaft zu!

: Die Sympathien sind auf Ihrer Seite. Lassen Sie auch Leidenschaft zu! Beruf : Verlässliche Teamplayer sind gefragt, daher kommen Sie genau richtig.

: Verlässliche Teamplayer sind gefragt, daher kommen Sie genau richtig. Fitness: Nicht zu viel des Guten! Sie sollten sich lieber Unterstützung holen.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.