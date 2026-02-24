Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Freundlich, aber ohne zu viel zu reden! Sonst wecken Sie Misstrauen.

Beruf: Versuchen Sie, Diskussionen zu vermeiden! Die schaffen nur Unruhe.

Fitness:Ein etwas aufreibender Tag. Nicht hetzen, achtsam und cool bleiben!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Spielen Sie Ihre Ruhe aus! Geduldige Zuhörer haben bessere Chancen.

Beruf: Es könnte einige Verwirrung herrschen. Daher: Ganz klare Direktiven!

Fitness:Mehr Bewegung und frische Luft, um der Hektik zu entkommen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Frust und Streit liegen in der Luft. Emotionen bezähmen, cool bleiben!

Beruf: Fokus auf das Notwendigste! Besonders achtsam, um Fehler zu vermeiden!

Fitness:Sehr unruhiger Tag. Daher vorsichtig, kontrollieren Sie alles genauer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ganz freundlich und locker, auch wenn man sehr ungeduldig reagiert.

Beruf: Lassen Sie sich nicht hetzen: Zeit nehmen, um alles genau zu prüfen!

Fitness:Stress führt nur zu Fehlern. Lieber einen Schritt zurück und abwarten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Zurückhaltung und besser zuhören. Sonst redet man aneinander vorbei!

Beruf: Keine voreiligen Entscheidungen! Schauen Sie sich alle Optionen an!

Fitness:Langsamer und weniger! Cool bleiben, Hektik führt nur zu Problemen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Abstand halten! Streitigkeiten und Probleme könnten heute ausufern.

Beruf: Keinen Widerspruch, keine Kritik! Zurückhaltung ist taktisch klüger.

Fitness:Immer mit der Ruhe! Legen Sie Verschnauf- und Nachdenkpausen ein!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Lieber ein bisschen leiser! Zurückhaltend kommen Sie viel besser an.

Beruf: Vorstellungstermine klappen besser, wenn Sie sich gelassener geben.

Fitness:Sie sind gut drauf. Aber gut konzentrieren und effizient organisieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Offener und zugänglicher! Interessante Gesprächspartner sind gefragt.

Beruf: Hören Sie sich alle Meinungen an, bevor Sie Entscheidungen treffen!

Fitness:Heute heißt es locker und flexibel bleiben. Lassen Sie sich mehr Zeit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Bloß nicht provozieren lassen! Ziehen Sie sich lieber etwas zurück!

Beruf: Kühler Kopf ist heute ganz wichtig. Gehen Sie Streit aus dem Weg!

Fitness:Straffen Sie Ihr Programm, konzentrieren Sie sich auf Wesentliches!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie verständnisvoll, auch wenn man sich heute nicht festlegt!

Beruf: Geduldig reden und verhandeln, um Missverständnisse zu vermeiden!

Fitness:Setzen Sie sich nicht unter Druck! Konzentration ist am wichtigsten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gehen Sie mit neuen Chancen behutsamer um. Bloß nicht zu ungeduldig!

Beruf: Fokus nur auf den nächsten Schritt! Wer zu viel will, verzettelt sich.

Fitness:Sie sind motiviert, aber wohl zu flott unterwegs. Weniger, achtsamer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Redet man Ihnen zu viel? Nicht gleich davonlaufen, Toleranz gewinnt!

Beruf: Lassen Sie sich nicht stressen! Wer länger überlegt, macht es besser.

Fitness:Hektik schwächt Ihre Immunabwehr. Also tief durchatmen und entspannen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.