Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.08.2024

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Lassen Sie sich Zeit, um in Ruhe über Entscheidungen nachzudenken!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Sehr angespanntes Tagesklima. Besser, Sie gehen ein wenig auf Distanz.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ein klares Ja! Ihre Loyalität sollte über jeden Zweifel erhaben sein.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Es könnte leidenschaftlich werden. Aber nicht drängen, nur abwarten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Halten Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle! Keine impulsiven Aktionen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Über Gefühle zu diskutieren, ist sinnlos. Loyalität ist umso wichtiger.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Es ist wichtig, gründlicher nachzudenken und nüchterner zu urteilen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Stellen Sie bloß keine Ultimaten! Da hätten Sie schnell das Nachsehen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Bloß nicht zu oberflächlich! Man braucht mehr emotionalen Tiefgang.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Versetzen Sie sich in Ihren Partner, zeigen Sie viel mehr Verständnis!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Keine voreiligen Reaktionen! Halten Sie erst mal etwas mehr Abstand!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Man findet Sie sicher anziehend. Lassen Sie sich aber nicht blenden!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.