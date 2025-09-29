Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Nicht zu emotionell und stürmisch! Möglichst cool und zurückhaltend! Beruf: Halten Sie alle Vorgaben ein und mäßigen Sie sich in Ihren Ansprüchen!

Halten Sie alle Vorgaben ein und mäßigen Sie sich in Ihren Ansprüchen! Fitness: Langsam und vorausschauend! Geduld kommt viel besser durch den Tag.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Seien Sie ohne Wenn und Aber zur Stelle! Dann triumphiert die Liebe. Beruf: Kühles Kalkül und sachliche Kooperation bringen spürbare Entlastung!

Kühles Kalkül und sachliche Kooperation bringen spürbare Entlastung! Fitness: Sie sind gut in Form, speziell mental. Und wieder viel besser gelaunt.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

: Bewahren Sie kühlen Kopf, heute sollte die Vernunft den Ton angeben! Beruf: Genau nachrechnen! Es ist wichtig, realistische Lösungen zu finden.

Genau nachrechnen! Es ist wichtig, realistische Lösungen zu finden. Fitness: Immer mit der Ruhe! Wer wohlüberlegt plant, hat alles besser im Griff.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Bleiben Sie einfach nur sachlich, statt sich angriffslustig zu geben! Beruf: Überdenken Sie kritische Einwände erst mal, ohne gleich zu antworten!

Überdenken Sie kritische Einwände erst mal, ohne gleich zu antworten! Fitness: Zähne zusammenbeißen und möglichst ruhig und konzentriert voran!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Für Schwärmerei hat man heute wenig übrig. Geben Sie sich seriöser! Beruf: Was ist wirklich wichtig und effizient? Prioritäten im Team abklären!

Was ist wirklich wichtig und effizient? Prioritäten im Team abklären! Fitness: Konzentriert voran, Kräfte gut einteilen. Es kommt auf Ausdauer an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Freuen Sie sich auf Verabredungen, es wird bestimmt sehr beglückend! Beruf: Setzen Sie auf Vorbildwirkung! Heute folgt man Ihrem Beispiel gerne.

Setzen Sie auf Vorbildwirkung! Heute folgt man Ihrem Beispiel gerne. Fitness: Ein Genuss- und Wohlfühltag. Füllen Sie ihn nicht nur mit Arbeit aus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Was sagt Ihnen Ihr Verstand? Der sollte heute das letzte Wort haben. Beruf: Vernunft und Disziplin sind gefordert, statt eigensinniger Aktionen.

Vernunft und Disziplin sind gefordert, statt eigensinniger Aktionen. Fitness: Tempo drosseln und Prioritäten setzen, um sich nicht zu übernehmen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Möglichst unkompliziert! Es reicht, sich ganz vernünftig zu verhalten. Beruf: Beschränken Sie sich auf Naheliegendes! Effizienz hat heute Vorrang.

Beschränken Sie sich auf Naheliegendes! Effizienz hat heute Vorrang. Fitness: Schränken Sie sich etwas ein, achten Sie besser auf Ihre Gesundheit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Vernunft und Besonnenheit helfen Ihnen, Fehler wiedergutzumachen. Beruf: Guter Tag, um sich in finanziellen Streitfragen vernünftig zu einigen.

Guter Tag, um sich in finanziellen Streitfragen vernünftig zu einigen. Fitness: Entschleunigen und Programm einschränken! Ein Tag für kleine Schritte.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Die Liebe darf heute Vorrang haben. Man wartet sicher schon auf Sie. Beruf: Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus auch zum Ausbau beruflicher Kontakte.

Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus auch zum Ausbau beruflicher Kontakte. Fitness: Holen Sie doch mehr Unterstützung, um Ihre Nerven etwas zu entlasten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Weniger reden und Taten sprechen lassen! Das kommt heute besser an. Beruf: Volle Konzentration auf Wesentliches! Pflichtbewusst und konsequent!

Volle Konzentration auf Wesentliches! Pflichtbewusst und konsequent! Fitness: Disziplin ist hilfreich, um energiesparend durch den Tag zu kommen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Geduldig bleiben! Die Vernunft weist Ihnen heute den richtigen Weg. Beruf: Der richtige Tag, um Konflikte und Differenzen sachlich zu bereinigen.

Der richtige Tag, um Konflikte und Differenzen sachlich zu bereinigen. Fitness: Kräfte und Zeit klug einteilen! Effizienz und Ausdauer sind gefragt

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.